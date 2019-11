Oud-priester Gustaaf Van de Sande op 85-jarige leeftijd overleden Robby Dierickx

12 november 2019

11u42 1 Kapelle-Op-Den-Bos De parochianen van Ramsdonk en Kapelle-op-den-Bos zijn in rouw, want hun gewezen priester (Gustaaf) Herman Van de Sande is vrijdag op 85-jarige leeftijd overleden in woonzorgcentrum Akapella. Van de Sande werd in 1969 gewijd en was tot zijn dood nog vrijwilliger-priester in het rusthuis waar hij zelf ook woonde.

“Gustaaf was 56 jaar lang priester en deed al zijn misvieringen met hart en ziel”, zegt zijn broer Paul Van de Sande. “In al die jaren was hij pastoor en onderpastoor in Kapelle-op-den-Bos, pastoor en erepastoor van Ramsdonk, leraar in het Sint-Theresiacollege en aalmoezenier in woonzorgcentrum Akapella. In 2014 werd mijn broer door het Bisdom op pensioen gesteld, waarmee hij het wel wat moeilijk had. Hij moest de deuren van de pastorie achter zich sluiten en ging in het rusthuis wonen. Daar kon hij als vrijwilliger-pastoor wel nog de misvieringen doen. De voorbije weken was hij wat ziek, maar zijn dood kwam toch onverwacht.”

De uitvaartplechtigheid vindt nu zaterdag 16 november om 10.30 uur plaats in de parochiekerk Sint-Lambertus in Muizen-Dorp. Om ook de inwoners van Kapelle-op-den-Bos de kans te geven afscheid te nemen van hun gewezen pastoor, wordt op zaterdag 21 december om 17.30 uur in de parochiekerk Sint-Niklaas een eucharistieviering aan hem opgedragen. Hetzelfde gebeurt een dag later om 9.30 uur in de parochiekerk Sint-Martinus in Ramsdonk.