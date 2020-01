Opnieuw vandalisme aan kunstwerk ‘Boot’ langs Westdijk Robby Dierickx

31 januari 2020

14u37 0 Kapelle-Op-Den-Bos Drie jaar nadat vandalen al een eerste keer een deel van het kunstwerk ‘Boot’ langs de vaart in Kapelle-op-den-Bos vernielden, werden er in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw vernielingen aan een ander deel aangebracht.

In 2015 werd het kunstwerk ‘Boot’ ingehuldigd langs de oevers van de vaart aan de Westdijk in Kapelle-op-den-Bos. Het kunstwerk kwam er in het kader van het kunst- en bewustmakingsproject ‘wegvanwater’ en was een ontwerp van kunstenaars van de Vilvoordse Portaelsschool, dat mee uitgewerkt werd door Eternit. Twee jaar na de inhuldiging sloegen vandalen al drie panelen aan diggelen.

Afgelopen woensdag, bijna drie jaar na de eerste vandalenstreken, werd het kunstwerk opnieuw het slachtoffer van vandalen. Ditmaal werden twee panelen vernield. Of er ondertussen daders opgepakt werden, is nog niet duidelijk.