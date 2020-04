Opnieuw hond vergiftigd in Ramsdonk: “Zelfde symptomen als eerdere gevallen” JCV RDK

16 april 2020

17u00 4 Kapelle-Op-Den-Bos In Ramsdonk is opnieuw een hond overleden aan een extreem geval van vergiftiging. De tweejarige labrador was met zijn baasje aan het wandelen aan het Leireke toen hij de vergiftiging opliep. De baasjes zagen daarbij eerst hoe het dier iets opat.

De tweejarige Lloyd werd nog overgebracht naar dierenartsenpraktijk Anthemis, maar er kon geen hulp meer baten. “We hebben nog geprobeerd om te reanimeren, maar tevergeefs”, klinkt het bij de dierenartsenpraktijk. “De hond is hier amper drie minuten binnen geweest voor hij overleed. De eigenaar zal nu klacht indienen bij de politie.”

De zaak doet immers denken aan de vergiftiging van drie honden in februari. Die waren toen gaan wandelen in de weiden en in het bosje naast het bedrijf Promat, op de grens van Ramsdonk met Tisselt (Willebroek). Het ging toen om een extreme vergiftiging. Tussen de eerste symptomen en de dood zaten amper tien minuten.

De nieuwe zaak doet daar sterk aan denken. “Hoewel de wandeling in een andere buurt gebeurde, zijn de symptomen bijna dezelfde”, klinkt het bij Anthemis. “We zullen nu een autopsie doen om dat te bevestigen. Bij een van de vorige vergiftigingen werd strychnine of rattenvergif gebruikt.”

De dierenartsenpraktijk roept op om viervoeters goed in de gaten te houden bij wandelingen.