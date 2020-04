Opnieuw drie coronaslachtoffers in wzc Akapella, dodentol loopt op tot zeven: alle bewoners en werknemers worden getest Robby Dierickx

08 april 2020

12u11 16 Kapelle-Op-Den-Bos In woonzorgcentrum Akapella in Kapelle-op-den-Bos zijn dinsdag opnieuw drie bewoners overleden aan het coronavirus. Daarmee loopt het aantal coronaslachtoffers er op tot zeven. Momenteel vertonen nog tien bewoners zware symptomen. Akapella is wel één van de 55 woonzorgcentra die testkits kregen van de overheid. Vrijdag worden de resultaten verwacht.

Met zeven coronadoden is woonzorgcentrum Akapella in Kapelle-op-den-Bos het zwaarst getroffen rusthuis in de regio. Het eerste slachtoffer viel er op zaterdag 28 maart. In de dagen die volgden, overleden nog drie bewoners aan het virus en dinsdag werden opnieuw drie coronadoden geteld. “Momenteel volgen we nog zowat dertig bewoners op”, zegt Anthony Cafmeyer van Vivalto Home, het netwerk achter Akapella. “Tien van hen hebben zware symptomen. Voorlopig wordt niemand beademd, al krijgen sommigen wel extra zuurstof toegediend. Indien we toch tot beademing over moeten gaan, doen we er alles aan om de bewoners over te brengen naar het ziekenhuis. In het rusthuis worden uiteraard strikte veiligheidsmaatregelen genomen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.”

Geen aparte afdelingen

Opvallend: terwijl de meeste woonzorgcentra de bevestigde coronapatiënten zoveel mogelijk op een aparte afdeling leggen, is dat in Akapella niet het geval. “Simpelweg omdat het infrastructureel gezien niet haalbaar is”, verduidelijkt Cafmeyer. “We werken met kleine afdelingen en beschikken bovendien over twee afdelingen met mensen die wegloopgedrag vertonen. Hen kunnen we dan ook niet zomaar naar andere kamers verplaatsen. Bovendien is het virus zo wijdverspreid in het rusthuis dat het weinig zin heeft om een corona- en een niet-corona-afdeling te maken. Tot slot hebben we momenteel onvoldoende personeel om zo’n grootschalige verhuisoperatie te voltooien. In de andere woonzorgcentra binnen ons netwerk hebben we wel de nodige voorbereidingen getroffen om aparte afdelingen in te richten. Akapella is momenteel het zwaarst getroffen rusthuis van Vivalto Home.”

Testkits

Ondertussen kreeg het woonzorgcentrum wel goed nieuws, want Akapella is één van de 55 rusthuizen die beroep kunnen doen op de 11.000 testkits van de overheid. Woensdag en donderdag worden alle bewoners en werknemers er getest. De resultaten volgen vrijdag. “Momenteel zijn 23 personeelsleden afwezig”, zegt Anthony Cafmeyer nog. “We krijgen wel hulp van het Rode Kruis, vrijwilligers en mantelzorgers. Op die manier geraken we er nog net qua personeel. Wat het beschermingsmateriaal betreft, hebben we nog voldoende spullen.”

In Akapella zijn tachtig bedden in het rusthuis en dertig assistentiewoningen.