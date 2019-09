Opbrengst 12de editie Memorial Willy Vanderstappen gaat naar ‘Da’s Best’: “Mensen bewust maken van gevaren van asbest” Robby Dierickx

20 september 2019

09u01 1 Kapelle-Op-Den-Bos Zondag vindt op en rond de speelplaats van het Sint-Godelieve-Instituut in Kapelle-op-den-Bos de twaalfde editie van de Memorial Willy Vanderstappen plaats. Met het evenement worden alle slachtoffers van asbestkanker herdacht. Willy Vanderstappen overleed zelf in 2007 aan de kanker. De opbrengst gaat dit jaar naar de nieuwe organisatie Da’s Best uit Malderen.

Kort na het overlijden van Willy Vanderstappen werd de eerste editie van de Memorial ter ere van de Kapellenaar georganiseerd. Dit jaar zet de Stichting Willy Vanderstappen al voor de twaalfde keer de schouders onder het fiets- en wandelevenement. “Op die manier blijven we de asbestslachtoffers actief herdenken”, klinkt het bij de organisatie. “Tegelijkertijd willen we met deze actie ook nieuwe slachtoffers voorkomen. Daarom gaat de opbrengst dit jaar ook naar de nieuwe organisatie Da’s Best uit Malderen. Die vereniging wil de bewustmaking rond asbest vergroten.”

Slechts 2 euro

Net als de voorbije jaren is het Sint-Godelieve-Instituut het decor van het evenement. De Stichting Willy Vanderstappen heeft drie fietstochten uitgestippeld: eentje van 25, eentje van 40 en eentje van 75 kilometer. De eerste twee tochten kunnen via de knooppunten gereden worden, die van 75 kilometer is afgepijld en kan via gps gevolgd worden. Voor de wandelaars zijn er tochten van 6, 8 en 12 kilometer. De deelnameprijs bedraagt 2 euro.

Op het pop-upterras schenkt de organisatie het kriekbier ‘De Kuitenbijter’ van de Kapelse microbrouwerij Den Triest. Om 15.30 uur staat het muzikaal optreden van Carousel Collective gepland en om 16 uur worden de cheques overhandigd.