Ook Kapelle-op-den-Bos schrapt mogelijk Cyriel Verschaevelaan, Hoeilaart behoudt Leopold II-laan voorlopig Robby Dierickx

20 november 2019

14u57 0 Kapelle-Op-Den-Bos De kans is reëel dat er in de loop van volgend jaar geen Cyriel Verschaevelaan in Kapelle-op-den-Bos meer bestaat. Het schepencollege overweegt die straatbenaming immers te schrappen. Cyriel Verschaeve collaboreerde in de Tweede Wereldoorlog met de Duitsers. In Hoeilaart blijft een andere ‘omstreden’ benaming, die van de Leopold II-laan, voorlopig wel behouden.

Verschaeve was een Vlaams-nationalistische priester die tijdens de Duitse bezetting van België tijdens WOII zijn medewerking aan het naziregime verleende. Vandaag wordt hij nog steeds herinnerd als een radicale collaborateur. Toch zijn verschillende straten in Vlaanderen naar hem genoemd. Zo ook in Kapelle-op-den-Bos, al komt daar mogelijk verandering in.

“Bij het begin van deze legislatuur beslisten we binnen het schepencollege dat we gingen bekijken of we de straatnaam zouden veranderen”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). “We wilden hiervoor ons oor te luister leggen bij de bewoners, maar door de drukte als gevolg van de opmaak van het BBC (beleids- en beheerscyclus, red.) heeft die bewonersvergadering nog niet plaatsgevonden. We zullen die vergadering in het voorjaar van 2020 organiseren. Voor de bewoners betekent zo’n naamsverandering immers extra werk. Wie bijvoorbeeld een ondernemingsnummer op zijn adres heeft, moet dat laten veranderen en daar zijn kosten aan verbonden.”

Vrouwennaam?

Indien de benaming Cyriel Verschaevelaan geschrapt zou worden, moet de gemeente op zoek naar een nieuwe straatnaam. “Mogelijk kiezen we voor een vrouwelijke naam, al krijgen de inwoners mogelijk inspraak”, besluit Huysmans.

Ondertussen is er ook commotie rond de verschillende Leopold II-lanen. Onder het bewind van de voormalige koning kwamen honderdduizenden Congolezen om het leven. In Hoeilaart tellen ze ook een Leopold II-laan. “Maar we hebben momenteel geen plannen om de straatnaam te veranderen”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “Pas wanneer er een vraag van een heemkundige kring of een inwoner zou komen, zouden we het overwegen. In het verleden bleek al dat het voor bewoners een hele administratieve rompslomp betekent als we omwille van nieuwe woningen de huisnummers in een straat moeten aanpassen.”