Ooievaarsjong overleeft val niet: “We hebben de familie zien opgroeien” JMBB

16 juli 2020

15u49 0 Kapelle-Op-Den-Bos In een nest in de Trieststraat in Kapelle-Op-Den-Bos heeft een ooievaarsjong het helaas niet gered, nadat het enkele dagen geleden in het water was gevallen. “Het is erg jammer,” zegt Fik Van den Broeck (13). “De ooievaars zijn hier zo'n vijf jaar geleden al beginnen te bouwen aan hun nest en we hebben er elk jaar nieuwe jongen in zien opgroeien.”

Vorige maand nog vatte de verlichtingspaal vuur waarop het nest zit. De ooievaars overleefden de brand op het nippertje, maar gisteren sloeg het noodlot dan toch toe voor een van de jongen. “Ik was samen met mijn buurjongen aan het voetballen toen mijn nonkel de ooievaar vond,” vertelt Fik. Zijn nonkel heeft een waterreservoir en trof de ooievaar aan in het water. “We hebben de kleine ooievaar uit het water gehaald en onder een infraroodlamp gelegd, maar gisteren is het jong helaas overleden.” Nochtans hadden ze alles op alles gezet en de hulp van hun buurman ingeschakeld, die roofvogelspecialist is.

Fik vermoedt dat de kleine ooievaar door een ferme windstoot in het water is gesukkeld. Er blijven naast de beide ouders nu nog twee ooievaarsjongen over. Fik zal ze zeker nog opzoeken. “Een ooievaar is misschien wat te groot, maar een kleinere vogel zou ik later graag zelf willen houden," zegt hij.