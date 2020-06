Onderzoeksrechter houdt man aan die ex voor tweede keer in maand tijd met mes bedreigt Robby Dierickx

05 juni 2020

08u00 0 Kapelle-Op-Den-Bos De 29-jarige S.D.C. die woensdagmiddag de woning van zijn ex in de Nieuwstraat in Kapelle-op-den-Bos binnen drong en haar met een mes bedreigde, is aangehouden door de onderzoeksrechter. De man was al voorwaardelijk vrij nadat hij vorige maand dezelfde feiten pleegde.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Woensdagmiddag rond 15 uur verwittigde de ex van S.D.C de politie omdat de 29-jarige man plots voor haar deur stond en eiste dat hij zijn dochter mocht zien. De vrouw weigerde, waarop haar ex haar opzij duwde en de woning naar binnen drong. In de keuken greep hij naar een mes, waarmee hij de vrouw bedreigde. Uiteindelijk kwam de vader van de bewoonster tussenbeide en na een schermutseling verliet de man de woning. Het mes liet hij achter. De opgetrommelde politie kon de verdachte onder de nabijgelegen spoorwegtunnel in de Kuiermansstraat oppakken. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. De dronken man verweerde zich bij zijn arrestatie en slingerde de agenten doodsbedreigingen naar het hoofd.

Voorwaarden

Opvallend: begin mei werd hij om eenzelfde reden al opgepakt in de Schoolstraat. Ook toen was hij de woning van zijn ex binnengedrongen en bedreigde hij haar met enkele messen. Hij kon korte tijd later gearresteerd worden en was nog in het bezit van de wapens. De dader werd uiteindelijk vrijgelaten onder voorwaarden.

Donderdag besliste het parket Halle-Vilvoorde om hem opnieuw voor de onderzoeksrechter te leiden wegens schending voorwaarden en de nieuwe feiten die gekwalificeerd werden als mondelinge bedreigingen met bevel of voorwaarde, bedreigingen door gebaren of zinnebeelden, woonstschennis, weerspannigheid en smaad. De onderzoeksrechter besliste de man aan te houden.