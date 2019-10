Oeps, dat liep even mis: brugdek Jan Bogaertsbrug dondert naar beneden Robby Dierickx

02 oktober 2019

11u50 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het was schrikken voor de automobilisten die dinsdag in de late namiddag voor de Jan Bogaertsbrug in Kapelle-op-den-Bos – de brug over het Zeekanaal Brussel Schelde – stonden te wachten. Nadat een schip gepasseerd was, donderde het brugdek plots naar beneden. Resultaat: een luide knal die in nagenoeg heel de gemeente te horen was.

Op een filmpje dat één van de wachtende automobilisten kon maken, is duidelijk te zien dat het brugdek van de Jan Bogaertsbrug veel sneller dan normaal naar beneden zakte en met een luide knal tot stilstand kwam. “Er was een probleem met de elektromechanische sturing”, laat Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg weten. “Daardoor werkten de remmen van het brugdek niet naar behoren. Na het voorval ging een technicus ter plaatse en moesten enkele stukken vervangen worden, maar er was geen schade aan de brug.”

Het wegverkeer ondervond geen hinder, maar het scheepvaartverkeer lag door de herstellingswerken wel tot woensdagochtend stil. Inmiddels is het euvel verholpen. “De oorzaak van de storing kennen we nog niet”, aldus nog de Vlaamse Waterweg. “Het zou wel om een losstaand feit gaan. Er is met andere woorden geen structureel probleem met de brug.”