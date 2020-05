Nog weekje wachten op donderdagmarkt: circulatieplan nog niet klaar en tekort aan toiletten Robby Dierickx

20 mei 2020

09u14 0 Kapelle-Op-Den-Bos Pas volgende week donderdag kunnen de inwoners van Kapelle-op-den-Bos opnieuw naar hun wekelijkse markt op het Marktplein in het centrum van de gemeente. Dat dat deze week nog niet kan, is het gevolg van het feit dat het circulatieplan niet tijdig klaar was. Ook kampt de gemeente momenteel nog met een tekort aan toiletten.

Na een afwezigheid van twee maanden mogen de wekelijkse markten sinds begin deze week terugkeren, maar toch moeten de inwoners van Kapelle-op-den-Bos nog een weekje langer wachten om hun boodschappen op het Marktplein te doen. “Bij de voorbereiding kwam namelijk heel wat werk kijken”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). “Zo moeten we de regels rond social distancing respecteren, waardoor er meer ruimte tussen de verschillende kramen gecreëerd moet worden. Het tijdelijk verplaatsen van de marktkramen was niet evident. Er zullen voor onbepaalde tijd namelijk ook kramen in de aanpalende straten rond het Marktplein staan. Het circulatieplan met eenrichtingsverkeer moest ook nog goedgekeurd worden door de brandweer en de politie. Ondertussen is het plan klaar, maar we hadden te weinig tijd om dit met iedereen af te stemmen.”

Toiletten

Daarnaast kampt de gemeente momenteel ook met een tekort aan toiletten. “Normaal gezien worden de wc’s in het administratief centrum tijdens de markt toegankelijk gemaakt voor iedereen, maar door de werken in het gemeentehuis is momenteel slechts één mannen- en één vrouwentoilet beschikbaar”, aldus nog Huysmans. “Dat is onvoldoende om de veiligheid en de hygiëne te garanderen. Voor volgende week donderdag hebben we dan ook mobiele toiletten besteld. Door dit alles hebben we beslist om de heropstart van de markt met een weekje uit te stellen.”