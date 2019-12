Nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd: Chanel Potoms is kinderburgemeester Robby Dierickx

04 december 2019

De nieuwe kindergemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos heeft op maandag 2 december de eed afgelegd. Chanel Potoms mag zich een jaar lang kinderburgemeester noemen. Als eerste taak mocht ze meteen de tien winnende deelnameformulieren van de Sinterklaasfotozoektocht trekken. Lizanne Verspecht is kinderschepen van jeugd en sport, Léna Houben is bevoegd voor cultuur en feestelijkheden, Mika De Maeyer voor milieu en verkeer, Marthe Deprins voor onderwijs, kinderopvang en senioren, Fiene Van Nieuwenhuyzen is de voorzitster van de kindergemeenteraad, terwijl Dylano Bulté de algemeen directeur is en Sirine Touzani de functie van adjunct algemeen directeur bekleedt.

Voorts zetelen Amélie De Schepper, Zoë De Wachter, Hasse De Winter, Catharina Eeckhoudt, Liam Hullaert, Simon Joos, Hanne Lenaerts, Marieke Leemans, Ruben Peremans, Renske Robyn, Nell Schaerlaeken, Nassim Tajedinne, Emma Van Acker, Elise Van der Aa en Julie Van Der Trappen als kindergemeenteraadslid.