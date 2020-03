Niet op het podium, wel achter hun computer: fanfares brengen virtuele versie van ‘We zullen doorgaan’ Robby Dierickx

30 maart 2020

08u46 1 Kapelle-Op-Den-Bos Hun concert zagen fanfare De Vrije Vlaamse Zonen en jeugdfanfare SMIK uit Kapelle-op-den-Bos door de coronacrisis in het water vallen en dus besloten de leden om een virtuele versie van ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy in elkaar te knutselen. Ieder van achter zijn eigen computer en met zijn eigen instrument. Daarmee steken de muzikanten iedereen een hart onder de riem in deze bizarre tijden.

“Ondanks de afgelasting van ons concert op zaterdag 21 maart houden we de moed erin en blijft het groepsgevoel overeind”, verzekert Emily Van Campenhout. “Toen VLAMO, de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie, ons uitdaagde om ‘We zullen doorgaan’ te spelen, gingen we dan ook graag een stapje verder en kozen we voor een virtuele versie.”

Meer leuke beelden van Vlaanderen in coronatijden kan je hier bekijken.