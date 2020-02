Na vergiftigde gehaktballen gaan hondenbaasjes op zoek naar sporen van vergif en dader Robby Dierickx

23 februari 2020

15u37 2 Kapelle-Op-Den-Bos Zowat 25 hondeneigenaars en vrijwilligers zijn zondagmiddag door verschillende trage wegen in Kapelle-op-den-Bos gewandeld in de hoop aanwijzingen te vinden van het vergif dat er vorige week gestrooid werd. Drie honden stierven door vergiftiging, een vierde werd op het nippertje gered.

“Met deze wandeling, die door de gemeente en Mooimakers georganiseerd werd, wilden we enerzijds sporen van het vergif vinden en anderzijds willen we het signaal geven dat we niet tolereren wat die zieke geesten de voorbije dagen aangericht hebben”, zegt schepen van Dierenwelzijn Hilde De Keersmaeker (N-VA). “Drie honden kwamen om het leven door strychnine, een gevaarlijke soort rattenvergif die niet vrij te koop is. Het goedje werd in een wandelweg langs de Bormstraat gegooid.”

“Enkele dagen later trof een wandelaar gehaktballen met mollenvergif aan op de Langsweg, een druk gebruikt fietspad”, vervolgt De Keersmaeker. “Zijn viervoeter had een van de gehaktballen opgegeten, maar dankzij de hulp van de dierenarts kon de hond gered worden. Onbegrijpelijk dat mensen zich met dit soort zaken bezighouden.”

Tijdens de wandeling werden de deelnemers in verschillende groepen opgesplitst. Zo werd de omgeving rond het kasteel in Ramsdonk doorzocht, net als de Langsweg naast het spoor. Ondanks het gure weer daagden toch 25 mensen op. De deelnemers kregen afvalzakken mee om tijdens hun zoektocht naar het vergif ook zwerfvuil te rapen.