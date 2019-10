Na ledverlichting heeft bibliotheek nu ook zonnepanelen

RDK

25 oktober 2019

09u01 2 Kapelle-Op-Den-Bos Het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos heeft zonnepanelen op het dak van de bibliotheek geplaatst. De kost bedroeg 18.717,68 euro, maar binnen acht jaar moet die kost terugverdiend zijn.

De bibliotheek van Kapelle-op-den-Bos is aan een vergroeningsoperatie bezig. Nadat eerder al ledverlichting in de bib gehangen werd, heeft het gemeentebestuur nu ook zonnepanelen op het dak geplaatst. De investeringskost bedroeg ruim 18.700 euro exclusief BTW, met een terugverdientijd van acht jaar voor een installatie van ongeveer 11.000 Kilowattpiek. Volgend jaar wordt ook de oude verwarmingsinstallatie van de bibliotheek vervangen. Daarmee wil het gemeentebestuur de gemeentelijke infrastructuur niet alleen duurzamer en energiezuiniger maken, maar wil het ook de CO2-uitstoot op haar grondgebied tegen 2030 met veertig procent verminderen in het kader van de ondertekening van het Burgemeestersconvenant.