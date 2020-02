Na dood van drie honden nu opnieuw gehaktbal met vergif gevonden: “Zieke geest aan het werk” Robby Dierickx

19 februari 2020

08u57 0 Kapelle-Op-Den-Bos Nadat afgelopen weekend drie honden stierven na een extreme vergiftiging in Ramsdonk is woensdagochtend wat verderop in Kapelle-op-den-Bos een gehaktbal met vergif aangetroffen langs een druk fiets- en wandelpad. Burgemeester Renaat Huysmans waarschuwt wandelaars. “Houd je honden aan de leiband, want de zieke geest weet blijkbaar van geen ophouden.”

Het was een alerte wandelaar die woensdagochtend om 6.15 uur ontdekte dat zijn hond een gehaktbal aan het eten was toen hij zijn viervoeter uitliet op de Langsweg, een druk fietspad langs het spoor in Kapelle-op-den-Bos. Hij bracht zijn hond meteen naar de dierenarts, waar ze het beestje lieten overgeven. De viervoeter wordt behandeld en is volgens de dierenarts stabiel. Het voorval doet meteen denken aan afgelopen weekend. Toen stierven in 48 uur tijd drie honden nadat ze vergif aten in een bosje in de Bormstraat in Ramsdonk. Op één van de honden werd een autopsie uitgevoerd. In de maag werd een worstje gevonden, dat volgens het baasje tijdens de wandeling door de hond opgegeten werd. Of er effectief vergif in zat, zal vandaag of morgen duidelijk worden.

Gevaar voor kinderen

Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) roept baasjes ondertussen op om bij wandelingen de hond voortdurend aan de leiband te houden en alert te zijn. “Want de zieke geest weet blijkbaar van geen ophouden. Het vergif is trouwens niet alleen een gevaar voor dieren, maar ook voor kinderen. Het fietspad waar de gehaktbal vanochtend gevonden werd, wordt immers druk gebruikt door schoolgaande jeugd. De politie is een onderzoek gestart naar de feiten. We hopen dat we de dader spoedig kunnen vatten.”