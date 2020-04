Na Akapella ook eerste besmettingen in WZC Paaleyck Margo Koekoekx

14 april 2020

Na de uitbraak van het coronavirus bij WZC Akapella volgde een testronde bij bewoners en personeel. De uitslagen daarvan zijn nog onbekend. Tot nu overleden 13 bewoners. In het ander woonzorgcentrum Paaleyck in Kapelle-op-den-Bos testten 3 bewoners en 1 personeelslid positief.

Het centrum Akapella beschikt over tachtig rusthuisbedden en dertig assistentiewoningen. De resultaten van de test zijn wellicht voor woensdag. Ook daar was de nodige inzet nodig. Eerst werden te weinig tests geleverd, waardoor de coördinerend en raadgevende arts nog via een alternatief netwerk de nodige tests moest bekomen.