Na 40 jaar neemt Henriette (64) afscheid van Country Press: “Nooit een dag verlof genomen” Kapelse sluit krantenwinkel en gaat met pensioen, al zoekt ze toch nog job in de horeca Robby Dierickx

28 juni 2019

12u14 0 Kapelle-Op-Den-Bos Veertig jaar al baat Henriette Kerremans (64) krantenwinkel Country Press in de Mechelseweg in Kapelle-op-den-Bos uit, maar zaterdag verkoopt ze voor het laatst kranten, tijdschriften en snoepjes. Al die tijd nam ze geen enkele dag verlof en dus kan ze vanaf nu volop van haar pensioen genieten. Of toch niet? “Het rustig aan doen? Ben je gek? Ik zoek nog een job in de horeca”, klinkt het.

Van “Henriette, mag ik je zaterdag een dikke knuffel geven?” tot “We gaan je zo hard missen” en “Doe je er echt niet nog enkele jaartjes bij?”: tijdens ons bezoek aan krantenwinkel Country Press is het duidelijk dat de klanten het maar niet kunnen vatten dat ze zaterdag voor het laatst hun krant bij Henriette Kerremans kunnen kopen. Na veertig jaar verdwijnt namelijk de enige krantenwinkel van Kapelle-op-den-Bos. Elke klant krijgt hetzelfde antwoord: “Ja, ik had graag nog wat verder gedaan, maar financieel gezien zou ik alleen maar in mijn eigen vel snijden”, klinkt het. “Niet alleen omdat de concurrentie met warenhuizen, die ook kranten, tijdschriften, snoep en sigaretten verkopen, steeds groter wordt. Maar vooral omdat ik – omdat ik op een pensioengerechtigde leeftijd kom – er minder aan ga overhouden. Dan heeft het geen zin meer om hier elke dag te staan, hoewel ik het nog bijzonder graag doe.”

En dus gaan de deuren zaterdagmiddag definitief op slot. “Natuurlijk is het met heel veel pijn in het hart”, is Henriette doodeerlijk. “Sommige klanten komen hier al veertig jaar. Hadden ze het wat moeilijk, dan kwamen ze hun hart bij mij luchten. Heel wat klanten zijn dan ook vrienden geworden. En dat sociaal contact ga ik vooral missen. Ook het werk zelf. Er was geen enkele ochtend waarop ik wakker werd en tegen mijn zin moest gaan werken. Om diezelfde reden nam ik nooit een dag verlof.”

Geen overnemer

Een overnemer voor haar Country Press heeft Henriette niet gezocht. “Simpelweg omdat de concurrentie met de warenhuizen te groot is. Welke jongere wil de sprong nog wagen om een krantenwinkel te openen? Niemand. Mede door die toegenomen concurrentie ben ik enkele jaren geleden – toen Kreatief Wolboetiek de deuren sloot - gestart met de verkoop van wol. Dat was een absoluut succesverhaal. Maar ook hier komt zaterdag dus een einde aan. Met een groot feest? Ik ga in ieder geval zelf niets organiseren. Het zal zo al emotioneel genoeg zijn.””

Of Henriette vanaf nu volop van haar pensioen gaat genieten? “Ben je gek? Ik ben nog te jong om met pensioen te gaan. Ik ga meteen starten met de zoektocht naar een (deeltijdse) job in de horeca. Of in een dierenasiel. Ik hou immers van dieren. Mijn twee honden zullen trouwens blij zijn dat ik stop, want de krantenwinkel wordt omgevormd tot een speelruimte voor hen.”