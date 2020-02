Meisjeschiro twee keer in 6 dagen tijd slachtoffer van dieven Robby Dierickx

23 februari 2020

10u07 0

De meisjeschiro van Kapelle-op-den-Bos heeft in zes dagen tijd twee keer ongewenst bezoek gekregen. Dieven braken een eerste keer op vrijdag 14 februari binnen in de lokalen in de Pastoriestraat en ook in de nacht van 19 op 20 februari werd er ingebroken. Ze gingen telkens met wat materiaal aan de haal, maar vernielden ook een raam en een deur. “De kosten die we hierdoor hebben, wegen ons als vrijwilligerswerking zwaar”, laat de Chiro weten. De hoofdleiding vraagt buren om mee een oogje in het zeil te houden. Wie iets verdachts ziet of hoort aan de lokalen, kan contact opnemen met de leiding.