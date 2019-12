Meerjarenplan Kapelle-op-den-Bos klaar: buurthuis en globaal mobiliteitsplan op komst Robby Dierickx

12 december 2019

16u43 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos heeft haar meerjarenplan voorgesteld op de commissie Financiën. De komende zes jaar wordt voor zowat 20 miljoen euro geïnvesteerd. Zo werkt de gemeente aan een globaal mobiliteitsplan om verkeersknooppunten en schoolomgevingen veiliger te maken. Daarnaast komt er ook een buurthuis.

Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit vijf krachtlijnen. Een eerste pijler is de participatie van de burger om op die manier een draagvlak te creëren voor het toekomstige beleid. Het tweede belangrijke item is het verhogen van het veiligheidsgevoel bij burgers en straffeloosheid tegengaan door in te zetten op preventie en indien nodig bestraffing. Daarnaast wil het schepencollege een asbestarme gemeente creëren. De meest zichtbare krachtlijn is de oprichting van een buurthuis. Dat moet op de site van het Jeugdontmoetingscentrum (JOC) komen en moet leiden tot de oprichting van een buurtwerking. Samen met het sociaal huis moet dat buurthuis van de site een echte welzijnscampus maken.

‘Vergeten’ fietspad

Tot slot maakt de gemeente een globaal mobiliteitsplan op, waarbij de aandacht uitgaat naar het veiliger maken van een aantal verkeersknooppunten en veilige schoolomgevingen. Ook de verbetering van de fietspaden en de wegeninfrastructuur en een forse investering in alternatieve (trage) wegen krijgen de nodige aandacht. Onder meer de herinrichting van het Marktplein en de Mechelseweg – het hart van de gemeente – staat op de agenda, maar ook de heraanleg van de Molenweg en de vernieuwing van het ‘vergeten’ fietspad tussen de Kuiermanstraat en de Donkereham werden met rood aangestipt. Het totaal uitgeleefde gebouw van de Technische Dienst, dat opgetrokken is uit asbestcementmaterialen, wordt vervangen door een nieuwbouw. Hierin brengen we ook een nieuwe uniforme uitleendienst onder.

In totaal plant de gemeente voor 20 miljoen euro aan investeringen. “Als we dit alles tot een goed einde kunnen brengen, zal ik een gelukkig man zijn op het einde van deze legislatuur” , zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA).