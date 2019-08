Meerderheidspartij N-VA heeft met Hendrik De Vleeschouwer nieuwe voorzitter Robby Dierickx

12 augustus 2019

Kapelle-Op-Den-Bos Hendrik De Vleeschouwer is de nieuwe voorzitter van meerderheidspartij N-VA in Kapelle-op-den-Bos. Hij volgt Arno Van Blijenbergh, die om professionele en privéredenen uit de politiek stapt, op.

Voor gemeenteraadslid en fractieleider De Vleeschouwer is het voorzitterschap van N-VA niets nieuws. Hij stond immers tussen 2015 en 2018 al aan het hoofd van de lokale fractie. “In die tijd zette hij de krijtlijnen uit die uiteindelijk tot de verkiezingsoverwinning van N-VA in oktober vorig jaar hebben geleid”, zegt burgemeester Renaat Huysmans. “Hendrik is gepokt en gemazeld in het leiden van vergaderingen, het sturen van mensen en het uitwerken van ideeën dankzij zijn ervaring als regiodirecteur van BNP Paribas in zijn vroegere professionele leven.”

De Vleeschouwer werd unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter. “Nu we in de meerderheid zitten zal deze ervaring ons goed van pas komen“, besluit Huysmans. Gewezen OCMW-raadslid Katleen Moens is de nieuwe ondervoorzitter.