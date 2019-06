Man vrijgesproken voor verhuren van ‘sekskamers’ WHW

20 juni 2019

15u18 0 Kapelle-Op-Den-Bos Een vijftiger uit Kapelle-op-den-Bos is vrijgesproken voor het verhuren van ‘sekskamers’. Eerder had het parket nog een celstraf van 18 maanden met uitstel gevorderd.

Op 3 november 2015 troffen agenten in zijn woning aan de Londerzeelseweg twee massageruimtes aan. In elk van de kamers bevond zich een dubbel bed, pornoboekjes, voorbehoedsmiddelen en seksspeeltjes. De man gaf meteen toe dat hij de kamers verhuurde aan vrouwen die er hun klanten ontvingen voor massages. Hij adverteerde op de website van redlights om geïnteresseerden aan te trekken. Bovendien bood hij zichzelf ook aan als SM-slaaf. Deze praktijken duurden van 2014 tot 2017

“Dit was een lucratieve bezigheid voor een werkloze...in het zwart dan nog”, legde substitute Mieke Thijssen de vinger op de wonde. De verdediging nuanceerde dit. “Hij vroeg 50 euro per nacht. Die prijzen zijn lager dan de prijzen van andere panden die op redlights staan”, klonk het, “bovendien heeft hij nog een blanco strafregister. Hij wilde gewoon een centje bijverdienen.” De rechter oordeelde dat er sprake moest zijn van een ‘abnormaal profijt’ dat de man haalde uit zijn verhuur. “Gezien de beperkte huurprijs en vergeleken met andere soortgelijke panden was dit er niet. De opbrengst gebruikte hij om eten van te kopen”, oordeelde de rechter.