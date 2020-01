Mammobiel heel januari in Kapelle-op-den-Bos Robby Dierickx

06 januari 2020

0

De Mammobiel staat de komende weken op vier verschillende plaatsen in Kapelle-op-den-Bos. Vrouwen kunnen er gratis naar hun borsten laten kijken om borstkanker vroegtijdig op de sporen.

Vrouwen tussen 50 en 69 jaar oud uit Kapelle-op-den-Bos kregen de voorbije weken normaal gezien een uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing in de bus. Daarmee hebben ze recht op een gratis mammografie in de Mammobiel. Die staat sinds maandag op het Marktplein in Kapelle-op-den-Bos. Daar kunnen vrouwen tot en met volgende week dinsdag terecht. Nadien verhuist de Mammobiel naar de parking in de E. Larockstraat in Kapelle-Oost (15 tot en met 20 januari), om vervolgens naar de parking in de Bormstraat in Ramsdonk te verhuizen (20 tot en met 23 januari). Tot slot houdt de Mammobiel halt op de parking in de Kerkstraat in Nieuwenrode (24 tot en met 28 januari).

