Leerlingen STK winnen wedstrijd ‘Geef me 1 minuut’ van Unia rond racisme Robby Dierickx

13 februari 2020

15u38 0 Kapelle-Op-Den-Bos De leerlingen van de derde graad van het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos hebben woensdag de eerste prijs gepakt in de wedstrijd ‘Geef me 1 minuut’ van Unia, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. In hun filmpje kaarten ze de racismeproblematiek aan.

Een vuist maken tegen racisme: dat was de bedoeling van ruim honderd scholen met hun deelname aan de wedstrijd ‘Geef me 1 minuut’ van Unia. De derde graad van het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos nam voor het eerst deel en pakte meteen de hoofdprijs. In hun filmpje tonen ze aan dat racisme, niet alleen tegen mensen met een andere huidskleur, overal aanwezig is. We zien hoe jongeren na het horen van een knal plots neervallen, waarop de massa de gebeurtenis negeert. “Met het filmpje kaarten we vooral de problematiek van het negeren en de onverschilligheid aan”, zegt Katleen Fremout, lerares geschiedenis in de derde graad en verantwoordelijk voor klasoverschrijdende projecten in het Sint-Theresiacollege.

“De leerlingen maakten zelf een scenario, filmden alles en monteerden het geheel tot een filmpje van één minuut. Ze werden daarbij begeleid door Filmeducatie.be. We wisten dat we een sterk product hadden, maar uiteraard hadden we niet verwacht dat we deze wedstrijd zouden winnen.”

De video is te bekijken via deze link.