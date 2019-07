Koppel wacht al sinds zaterdag op bagage in Barcelona: “Noodzakelijke medicatie is bijna op” Robby Dierickx

17 juli 2019

17u48 0 Kapelle-Op-Den-Bos Vijf dagen al wachten Sylvain Regniers en zijn vrouw uit Kapelle-op-den-Bos op hun bagage in Barcelona. Door de technische problemen aan de bagagebanden op Zaventem zijn hun valiezen al sinds zaterdag zoek. Ook vandaag hebben ze nog steeds geen idee waar de koffers zich bevinden. “Maar ondertussen is onze noodzakelijke medicatie bijna op. Wat moeten we nu doen?”

Maandenlang hadden ze uitgekeken naar hun vakantie op zowat 120 kilometer van Barcelona, maar vijf dagen nadat ze in de Spaanse stad uit het vliegtuig van Ryanair stapten, hebben Sylvain Regniers en zijn vrouw nog niet echt kunnen genieten. Ze wachten er immers al sinds zaterdag op hun valiezen. Door de computerproblemen aan de bagagebanden bleven zaterdag ruim 10.000 koffers op Zaventem staan. De luchthaven verzekert dat alle achtergebleven bagage inmiddels vertrokken is, maar Sylvain en zijn vrouw wachten nog steeds op hun proper ondergoed en tandenborstels.

“Waar de valiezen momenteel zijn, is ons een raadsel”, aldus Sylvain. “Op de luchthaven van Barcelona kregen we twee telefoonnummers, maar daar krijgen we niemand te pakken. Ondertussen moeten we het dus al vijf dagen zonder koffers doen. De voorbije dagen kochten we dan ook wat kledij zoals een zwemshort, een bikini, wat T-shirts en broeken. Maar we slikken allebei ook bloedverdunners en medicatie voor onder meer onze cholesterol. In onze handbagage zat een voorraad voor enkele dagen, maar donderdag komen we zonder te zitten. We hopen dan ook dat we onze bagage spoedig krijgen. Alleen weten we absoluut niet waar de koffers momenteel zijn.”

Inmiddels vulde het koppel een bagageclaim van Ryanair in, maar ook dat bracht geen soelaas. “Volgende week donderdag keren we huiswaarts, maar ondertussen zitten we al bijna de helft van onze vakantie zonder valiezen. Donderdag trekken we misschien nog eens zelf naar de luchthaven van Barcelona in de hoop daar meer informatie te verkrijgen. Het is schrijnend dat je als passagier zo machteloos staat en totaal geen informatie krijgt.”