Koppel voor rechter na geknoei met elektriciteitsmeter WHW

14 oktober 2019

17u00 0 Kapelle-Op-Den-Bos Een koppel uit Kapelle-op-den-Bos riskeert 5 maanden cel, waarvan een deel met uitstel, voor het stelen van elektriciteit. Zelf ontkennen ze met de meter geknoeid te hebben.

In juni 2018 merkte een technicus van Eandis op dat er fraude was gepleegd met de elektriciteitsmeter. Het zegel bleek verbroken te zijn en de meter zelf was gemanipuleerd. Eerder was al gebleken dat er amper elektriciteitsverbruik was in de woning. “Wij hebben niets te maken met die diefstal en hebben ook altijd onze rekeningen betaald. Het ging trouwens niet om opmerkelijk lage bedragen”, deden ze hun verhaal. De rechter gaf hen de mogelijkheid om de betalingsdocumenten mee te nemen. Daarom wordt de zaak op 7 november voortgezet.