Koppel riskeert vijf maanden cel voor stelen van elektriciteit

07 november 2019

16u22 0 Kapelle-Op-Den-Bos Een koppel uit Kapelle-op-den-Bos riskeert 5 maanden cel, waarvan een deel met uitstel, voor het stelen van elektriciteit. Zelf ontkennen ze met de meter geknoeid te hebben.

In juni 2018 merkte een technicus van Eandis op dat er fraude was gepleegd met de elektriciteitsmeter. Het zegel bleek verbroken te zijn en de meter zelf was gemanipuleerd. Eerder was al gebleken dat er amper elektriciteitsverbruik was in de woning. “Wij hebben niets te maken met die diefstal en hebben ook altijd onze rekeningen betaald. Het ging trouwens niet om opmerkelijk lage bedragen”, deden ze hun verhaal. Vorige maand werd de zaak al behandeld, maar donderdag had het koppel nog enkele documenten bij waaruit bleek dat ze wel degelijk rekeningen betaald hadden. Volgens de burgerlijke partijen zou dit echter slechts een fractie van de waarde van het verbruik zijn.