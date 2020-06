KOBOS gaat door corona alternatieve proclamatie laatstejaars streamen Robby Dierickx

24 juni 2020

10u28 0 Kapelle-Op-Den-Bos Nu vrijdag nemen 166 laatstejaars van secundaire school KOBOS op de campus STK in Kapelle-op-den-Bos afscheid van het middelbaar onderwijs. Door de coronamaatregelen is een feestelijke proclamatie waarbij tot 600 mensen in één zaal zitten echter verboden. Omdat er nu slechts in beperkte kring gevierd mag worden, zal de hele proclamatie per klas gestreamd worden.

“De coronapandemie gooide roet in de feestdis van onze laatstejaars”, zegt pedagogisch directeur Kristien Druyts. “Normaal gezien vindt de proclamatie in één zaal met zowat 600 mensen plaats, maar dat is nu verboden. Omdat we willen dat de leerlingen toch op gepaste wijze afscheid nemen van onze school vindt de proclamatie nu klas per klas plaats. Concreet zal elke leerling twee mensen mee mogen brengen. Er gelden evenwel strenge veiligheidsmaatregelen. Voor elke klas trekken we bijna anderhalf uur uit. We starten om 8.40 uur en eindigen ’s avonds.”

Veilig alternatief

Om iedereen de kans te bieden om de proclamatie te volgen, zal het hele gebeuren live gestreamd worden. “Twee ouders van een leerling die in de evenementensector werken, Hans Cromheecke van AV Wizard en Karin Van Passel van D-sidegroup, bieden via het platform StaySafe.EVENTS vrijwillig hun diensten en technische expertise aan om iedereen te kunnen betrekken bij dit plechtige moment”, aldus nog Druyts. “Met het project StaySafe.EVENTS moedigt D-sidegroup bedrijven aan om hun evenementen niet te annuleren, maar om te zetten naar veilige alternatieven.”