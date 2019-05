Kiezers mogen eerst ‘oefenen’ op stand-upcomedian Robby Dierickx

26 mei 2019

11u53 12 Kapelle-Op-Den-Bos Het is ondertussen al een traditie geworden: stand-upcomedian Wim Dufraing uit Ramsdonk die verkleed naar het stemhokje trekt. Ook vandaag was hij niet verlegen om een ludieke actie. Dufraing stelde zichzelf in het stembureau in kinderopvang ’t Klawieterke in Ramsdonk immers kandidaat voor de verkiezingen. Kiezers konden één van de vele bolletjes op zijn witte outfit inkleuren.

In Kapelle-op-den-Bos wordt – in tegenstelling tot in de meeste andere gemeenten – nog met pen en papier gestemd. “Opvallend in deze moderne tijden”, aldus Wim Dufraing. “Om de kiezers de kans te geven op de juiste manier hun stem uit te brengen, mochten ze nog even op mij oefenen. Ze moesten daarbij wel voor het juiste potlood kiezen. Ik had er namelijk drie op zak: één zonder punt, één met een natte punt en één potlood dat volledig in orde was. In denk wel dat ik een plekje in het parlement zal bemachtigen, want ik heb bijzonder veel stemmen gekregen. Zelfs burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) kleurde één van de bolletjes (lacht).”

Daarnaast zorgde de stand-upcomedian ook nog voor een ludieke foto in het stemhokje. “Daar veranderde hij het opschrift ‘Het potlood niet nat maken’ in ‘Het potlood niet zat maken’. Voor de gelegenheid nam hij een flesje bier mee in het stemhokje.