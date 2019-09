Kick-off Rode Neuzen Dag op STK in Kapelle-op-den-Bos en basisschool De Leertuin in Meise Margo Koekoekx

16 september 2019

12u27 0

Vanochtend was het dan zover, de officiële kick-off van Rode Neuzen dag. De Q-music-bus is langs geweest bij twee scholen die het hele project een warm hart toedragen. Ter gelegenheid werd er ook een recordpoging gedaan. Zo klapte Jens Dendoncker maar liefst meer dan twee uur in zijn handen. “Ik heb dit record niet zomaar gekozen natuurlijk. Jongeren verdienen applaus en aanmoediging. We ‘klappen’ Rode Neuzen Dag af én ik kweek dus een sportiever lijf met al dat klappen dankzij het goede doel! Fantastische win-win vind ik dat.”

‘s Ochtends vroeg wanneer de speelplaats van het STK, het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos nog rustig en leeg was, stelde de ploeg van Q-music zich op samen met de Brassband van Kapelle-op-den-Bos. De leerlingen sijpelden binnen en werden verwelkomt door de drie ambassadeurs van Rode Neuzen Dag namelijk Jens Dendoncker, Birgit Van Mol en Sam De Bruyn. Zowel leerlingen als leerkrachten waren gekleed met een vleugje rood en met een klein beetje vertraging werd de aftrap gegeven. Na wat klapoefeningen met de leerlingen kon Jens aan zijn langste applaus ooit beginnen.

Leerlingen zetten zich in om pestgedrag tegen te gaan

In het STK focussen ze dan ook op de sociale, mentale en fysieke weerbaarheid van de jongeren. Leerkracht Evelien Van Hoeymissen legt uit: “De leerlingen kiezen in het begin van het vijfde jaar uit verschillende thema’s bij het vak VOP (vak overschrijdende projecten). Eén daarvan is Maatschappelijke Stage. We gaan bij dit thema heel gericht werken en focussen ons op de sociale weerbaarheid en dergelijke problematieken. We merken dat er steeds meer zorgleerlingen aankomen op school en willen hen zo goed mogelijk ondersteunen. Voor nieuwe leerlingen is het soms gewoon een te hoge drempel om meteen aan te kloppen bij de leerlingbegeleider of naar een leerkracht. Zo hebben we in het vijfde jaar bijvoorbeeld een meter-peter project lopen. Daarbij worden vijfdejaars meter of peter van enkele leerlingen uit de eerste graad. Ook de vijfdejaars zelf leren hier heel veel uit door die ondersteuning te leren bieden”. Océane Smets (16j), Lore Verheyden (16j), Britt Holbrechts (16j) en Katina Lorenz (17j) zijn enkele van die leerlingen uit de richting Humane Wetenschappen die zelf meededen aan het meter-peter project. “We vonden het heel boeiend en belangrijk om dit mee te doen. We richten ons vooral op de eerste graad. Je merkt bijvoorbeeld dat de overstap van het 6e leerjaar naar het eerste middelbaar een grote inpakt heeft, soms komt daar ook nog de pestproblematiek bij en dan is het belangrijk dat wij kunnen helpen en dat de leerlingen ook weten bij wie ze precies terecht kunnen. Binnen VOP halen we thema’s aan als cyberpesten, pesten, liefde en seksualiteit. We hebben bijvoorbeeld een quiz georganiseerd omtrent deze thema’s zodat leerlingen er makkelijker in groep over leren praten maar ze kunnen met een probleem ook persoonlijk bij ons terecht”, legt Océane uit.

Ooit werd ze zelf gepest. Nu is ze open gebloeid tot een open, gedreven en sterke leerling die zelf psychologe wil worden

Katina Lorenz getuigt over haar eigen ervaringen en hoe ze daar sterker is uitgekomen. “In het eerste en tweede jaar ben ik erg gepest geweest, ik was onzeker, voelde me niet goed in mijn vel, in die periode zijn mijn ouders ook gescheiden wat natuurlijk onzekerheid met zich meebracht. Ik denk dat ik op dat moment een makkelijk slachtoffer was. Op alles wat ik zei kreeg ik een opmerking en ik werd buitengesloten. Ik voelde me slecht en bleef zelfs weg van school. Als ik er nu aan terugdenk denk ik “Hoe is het mogelijk dat ik me daar zo hard heb laten vangen? Als ik er gewoon tegen had opgestaan was het allemaal zo niet gelopen”. Toen was er nog geen echt meter-peter project of dergelijke en dat had het voor mij op dat moment waarschijnlijk wel makkelijker gemaakt dus ik vind het heel goed en belangrijk dat daar nu wél aandacht aan gegeven wordt. Ik heb vroeger heel veel steun gekregen van de leerlingenbegeleiding en vriendinnen en ben er zo wel uitgeraakt, al heeft het lang geduurd.” Door haar ervaring met pestgedrag in het verleden heeft ze gekozen voor de richting Humane Wetenschappen, koos ze voor het thema Maatschappelijke Stage bij VOP en wil ze binnenkort gaan voor de studie psychologie.