Kapelle-op-den-Bos schrapt alle eigen activiteiten tot en met 5 juli Robby Dierickx

09 april 2020

13u21 2 Kapelle-Op-Den-Bos De inwoners van Kapelle-op-den-Bos zullen het dit jaar zonder buitenspeeldag, Kapelle Markt en Kapelle Feest moeten doen. Het schepencollege heeft immers beslist om alle eigen vrijetijdsactiviteiten en evenementen tot en met 5 juli te schrappen wegens het coronavirus.

“Naar aanleiding van de huidige berichtgeving en in afwachting van verdere beslissingen van de federale overheid hebben we nu al beslist om geen gemeentelijke openbare en culturele activiteiten te organiseren tot en met 5 juli”, laat het Kapelse schepencollege weten. Daardoor vallen al zeker zes evenementen in het water: de buitenspeeldag (22 april), Expo Van Aken in GC de oude pastorie (start 7 mei), Kapelle Markt (20 mei), de intergemeentelijke sportdag (4 juni), de onthaaldag van nieuwe inwoners (6 juni) en Kapelle Feest (5 juli).

Gemeenschapscentrum de oude pastorie en de bibliotheek blijven gesloten tot en met 5 juli. Voor die laatste is evenwel een alternatief uitleensysteem via ‘Bib@huis’, voorzien voor de afgelijnde doelgroepen. Daarnaast blijft ook de verhuur van gemeentelijke infrastructuur tot 5 juli verboden.

“Activiteiten en evenementen georganiseerd door anderen dan het lokaal bestuur op het grondgebied van Kapelle-op-den-Bos volgen de richtlijnen en restricties van de Nationale veiligheidsraad”, besluit het schepencollege.