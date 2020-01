Kapelle-op-den-Bos saneert voor het eerst asbestwijk: “Volgende generaties mogen niet meer met vuiligheid geconfronteerd worden” Schepencollege had eind vorig jaar al aangegeven dat het streeft naar asbestarme gemeente Robby Dierickx

17 januari 2020

12u19 0 Kapelle-Op-Den-Bos Eind februari start het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos met het eerste grote asbestsaneringsproject in de gemeente. Zo wordt de hele Spoorwegstraat gesaneerd. Ook Eternit, de firma die de vervuilende stof tot 1997 gebruikte, doet haar duit in het zakje en gaat haar parking saneren. “Deze werken zijn nodig om te voorkomen dat de komende generaties nog met de vuiligheid geconfronteerd worden”, klinkt het.

“In onze gemeente ligt het aantal asbestkankerpatiënten maar liefst elf keer hoger dan in andere Vlaamse gemeenten.” Dat liet Renaat Huysmans (N-VA), burgemeester van Kapelle-op-den-Bos, eind vorig jaar weten toen bleek dat het schepencollege vol voor een asbestarme gemeente wil gaan. Het asbestsaneringsplan is dan ook één van de vijf belangrijke pijlers in het meerjarenplan dat in december goedgekeurd werd. En de gemeente laat er duidelijk geen gras over groeien, want eind volgende maand al start het eerste asbestsaneringsproject.

“In een eerste fase gaat Eternit haar parking aan de Spoorwegstraat saneren”, zegt schepen van Gezondheidspreventie Ilse Rymenants (Groen). “Nadien is ook de weg op het fabrieksterrein aan de beurt. In de tweede week van maart starten wij vervolgens met de sanering van de Spoorwegstraat. Die werken zijn nodig om te vermijden dat de volgende generaties nog met de vuiligheid geconfronteerd worden.”

Sluipverkeer

“Het is het eerste echte asbestsaneringsproject dat we op het openbaar domein zullen uitvoeren”, vult Hilde De Keersmaeker (N-VA), schepen van Mobiliteit en Trage Wegen, aan. “Op privaat domein heeft OVAM de voorbije jaren al heel wat gesaneerd en nu springen we als gemeente mee op die kar. Concreet zal de straat tussen de 80 centimeter en 1 meter afgegraven worden om het asbestafval dat bij de aanleg van de straat gebruikt werd om de ondergrond te verharden te verwijderen. Nadien wordt de straat volledig heraangelegd. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek. Daarbij zal ook heel wat aandacht naar de zachte weggebruikers gaan. Zo willen we het sluipverkeer in de Spoorwegstraat ontmoedigen door de straat te ‘knippen’. Concreet zal er vanuit de richting van de Kuiermansstraat tot aan de fietsenstalling aan het station gereden kunnen worden, maar zullen wagens niet meer verder tot aan de Oudstrijdersstraat kunnen rijden. Daarmee vermijden we conflictsituaties tussen fietsers en wagens.”

Om tijdens de saneringswerken de veiligheid voor de bewoners te garanderen, stelt de gemeente een deskundige aan die voortdurend luchtmetingen zal uitvoeren. “Als blijkt dat er een gevaar is voor de omgeving, zullen de werken onmiddellijk stilgelegd worden”, verzekert Ilse Rymenants.

1,2 miljoen euro

Ook NMBS investeert in het project, zij het dan aan het station van Kapelle-op-den-Bos. Daar komen overdekte fietsenstallingen en kluisjes waarin batterijen van elektrische fietsen opgeborgen kunnen worden. Het hele project, dat tot het najaar duurt, kost 1,2 miljoen euro. De gemeente neemt 966.000 euro voor haar rekening, NMBS betaalt de rest. In een volgende fase worden ook het dak en de parking van het Jeugdontmoetingscentrum (JOC) in de Guido Gezellelaan gesaneerd. In de toekomst wil de gemeente alle (trage) wegen die vernieuwd worden saneren indien nodig. Voor die werken werd extra budget vrijgemaakt.