Kapelle-op-den-Bos neemt afscheid van icoon Juleke de fietsenmaker Hij stierf aan corona maar leeft in ieder fietsershart verder MKV/RDK

15 april 2020

17u49 4 Kapelle-Op-Den-Bos Mocht corona ons niet in zijn greep houden, de kerk had maandag 20 april te klein geweest om iedereen afscheid te laten nemen van Jules Emmerechts, beter gekend als Juleke van Emrin. Hij overleed op 94-jarige leeftijd aan corona in WZC Akapella.

Kleinzoon David Gilis (42) is nu eigenaar van de zaak en leerde de stiel nog van zijn bompa aan de Leuvensestoof. Hij vertelt over hoe hij en zijn familie zich Jules voor altijd zullen herinneren. “Hij was ‘nen brave mens’ die altijd een glimlach op zijn gezicht had! Soms was hij zelfs té goed.”

In onze ogen had hij soms een triestig leven. Nooit op vakantie gaan, altijd in de weer. Maar dat maakte hem gelukkig. David Gilis

Toen David en zijn broer nog jong waren zagen ze in bompa Jules een echte MacGyver. “‘Gaat niet, dat bestaat niet’, zei bompa altijd. Voor alles wist hij een oplossing te vinden. Hij was voor mij als MacGyver”, zegt David. En zo behulpzaam als hij was voor zijn kleinkinderen, zo was hij ook voor zijn klanten. “Vriendelijk, behulpzaam en goedlachs zijn echte eigenschappen die hem typeerden. Dat maakte ook dat onze bompa een heel graag geziene mens was. De winkel was zijn lang leven. Hij liep hier nog rond als hij tachtig was en was daarvoor altijd een harde werker. Wel 14 tot 16 uur per dag. Dat was vooral omdat hij de winkel niet als werk zag maar als een hobby dat hij heel graag deed.”

Gaan dansen in Oud België. Daar keken ze iedere zondag naar uit! David Gilis

Pint drinken tijdens herstelling

Hij en zijn vrouw Joanna Van Den Broeck (90) woonden dan ook het grootste deel van hun leven boven de winkel. Joanna had vroeger café. Daar konden de klanten iets drinken terwijl Juleke de fietsen herstelde. “Dat maakte dat het hier altijd heel gemoedelijk was. En dat willen mijn vrouw en ik ook zo verderzetten voor hem. Mensen appreciëren dat ze geen nummer zijn maar dat je een babbeltje slaat en hen persoonlijk helpt. Ook al is het café al lang weg, de sfeer moet blijven bestaan”, klinkt het vastberaden.

Hoewel hij heel zijn leven aan de fietsen spendeerde, fietste hij zelf amper. “Ze gingen liever eens wandelen en keken er telkens naar uit om zondagnamiddag te gaan dansen in Oud België, een dancing in Hever voor senioren. Daar konden ze echt van genieten! Ook zijn vogels en vijvertje kregen de nodige aandacht. Als hij maar bezig kon zijn! In onze ogen had hij soms een triestig leven. Nooit op vakantie gaan, altijd in de weer en mensen zoveel mogelijk helpen. Maar dat was wie hij was en dat maakte hem gelukkig. Wat zou je dan anders willen?”, zegt hij met bewondering in zijn stem.

Julekesroute rijden

Het idee rees al om Juleke te eren door de Julekesroute gezamelijk te rijden. Helaas zal ook dat door de gevolgen van het coronavirus niet voor meteen zijn. In oktober 2017 vernoemden MTBclub Stoppie over Koppie en sport Vlaanderen de nieuwe route van 48 km naar hem. “Die route is speciaal voor mountainbikers en loopt onder andere voorbij onze winkel. Toen hij meeging naar de opening enkele jaren geleden was dat heel pakkend voor hem. Het was sowieso al een emotionele man die een traantje niet wegstopte als hem iets ontroerde. Die sociale belangstelling deed hem altijd deugd. Als je met hem naar de kermis ging, toen die nog bestond, deed hij met Jan en alleman een klapke, daar genoot hij van en dat typeerde hem echt”, blikt David terug.

Ondanks dat hij heel lang ‘op gang’ bleef moest Juleke door dementie en de bijhorende gevolgen verhuizen naar Akapella. “Ons bomma ging hem dertien maanden lang elke dag bezoeken. In de namiddag rond 14u of 14u30 bracht iemand van de familie haar naar Akapella en rond 18u brachten ze haar weer naar huis. Knap dat ze dat is blijven doen want het was niet altijd makkelijk”. Dinsdag 14 april werd een besmetting met het coronavirus hem te veel.

Momenteel houdt de bomma zich sterk. “Ze lijkt wel de sterkste van ons allemaal. Al zal ze waarschijnlijk haar krak na de begrafenis krijgen. Daar kijkt ze echt tegenop. ‘Nu wordt hij begraven als een hond. We kunnen niet eens afscheid nemen in de kerk’ zei ze eerder. Ze wou hem het liefst begraven maar nu met de coronamaatregelen mag dat niet en zal het een urne worden.”