Kapelle-op-den-Bos moet aansluiten bij schakelzorgcentrum Vilvoorde in plaats van Bonheiden: “De Antwerpse gouverneur besliste dat vanuit haar ivoren toren” Margo Koekoekx / JCV

14 april 2020

12u35 0 Kapelle-Op-Den-Bos Burgemeester Renaat Huysmans is niet tevreden met de beslissing van Antwerps gouverneur Cathy Berx. “Wij moeten ons nu aansluiten bij het schakelzorgcentrum in Vilvoorde terwijl alle posten in Reet, Bornem en Puurs zijn en het schakelzorgcentrum in Bonheiden het meest voor de hand liggend is”, zegt Huysmans ontgoocheld.

Zelf is burgemeester Huysmans ook huisarts en is hij geregeld van wacht in de triageposten. “Iedereen werkt hier mee voor de triagecentra en dergelijke in provincie Antwerpen, met name in Reet, Puurs en Bornem. Wat het schakelzorgcentrum betreft, zijn we echter niet welkom in Bonheiden. De Antwerpse gouverneur besliste vanuit haar ivoren toren dat wij naar Vilvoorde moeten.”

N16

Volgens de eerstelijnszones behoort Kapelle-op-den-Bos ook tot de Vlaams-Brabantse regio Grimbergen maar dat strookt dan niet met de hulp die ze zelf moeten bieden in een andere zone. Feit is dat de verdeling van beschermend materiaal vanuit het schakelzorgcentrum in Vilvoorde reeds achter de rug is. Burgemeester Huysmans: “Dat maakt dus dat wij geen aanspraak meer kunnen maken op die materialen en dat we tussen twee stoelen vallen. En ja, dat maakt mij enigszins boos. Het groeide historisch zo dat wij altijd bij N16 hoorden, nu kan dat plots niet meer.” N16 verwijst naar de gewestweg die Sint-Niklaas en Mechelen verbindt. Ook de huisartsenwachtpost is er naar vernoemd.