Kapelle-op-den-Bos met 41,4 graden heetste gemeente ooit in regio RDK

26 juli 2019

Met 41,4 graden op donderdag was Kapelle-op-den-Bos de op één na heetste gemeente in heel de provincie Vlaams-Brabant. Dat laat weerman David Dehenauw weten. Alleen Begijnendijk, dat met 41,8 graden de hoogst gemeten temperatuur ooit in ons land bereikte, gaat Kapelle-op-den-Bos vooraf. In die laatste gemeente werd bijgevolg wel de hoogste temperatuur ooit in onze regio gemeten.