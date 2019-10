Jan Frans blaast 100 kaarsjes uit: “Maar nog fit genoeg om voor kinderen en kleinkinderen groenten te telen in moestuin” Robby Dierickx

21 oktober 2019

14u23 0 Kapelle-Op-Den-Bos Dinsdag mag Jan Frans De Prins uit Kapelle-op-den-Bos honderd kaarsjes uitblazen. Maar ondanks dat hij zich vanaf nu een eeuwling mag noemen, is Jan Frans nog zeer actief. Zo gaat hij nog regelmatig jagen en zorgt hij er dankzij zijn moestuin voor dat zijn drie kinderen en vier kleinkinderen groenten op hun bord krijgen. Het feestvarken is ook de laatste overgebleven oud-strijder van Kapelle-op-den-Bos.

Op 22 oktober 1919 werd Jan Frans De Prins in Leest geboren. Al vroeg verloor hij zijn hart aan Mariette De Maeyer, waarmee hij op 17 mei 1941 in het huwelijksbootje stapte. Nadien verhuisden ze naar Kapelle-op-den-Bos en kregen ze twee zonen en een dochter. Nadien kwamen er ook vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

Jan Frans werkte 38 jaar lang bij Eternit in Kapelle-op-den-Bos, waar hij een groot deel van zijn professionele carrière in het laboratorium aan de slag was. Hij controleerde er de waarden van de grondstoffen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest hij de fabriek mee beschermen tegen de aanvallen van de Duitsers. “Ik hield er regelmatig de wacht om de werknemers te waarschuwen wanneer er vliegtuigen in aantocht waren. Op die manier konden ze zich verstoppen”, vertelt de eeuwling, die zich de laatste oud-strijder van Kapelle-op-den-Bos mag noemen.

Van stilzitten is bij Jan Frans – ondanks zijn honderd kaarsjes – ook vandaag nog geen sprake. Zo beheert hij zijn eigen moestuin, waarmee hij de hele familie van verse groenten voorziet, onderhoudt hij zijn eigen woning en kookt hij nog elke dag. “Mijn recept om honderd jaar te kunnen worden? Blij zijn met wat je hebt”, klinkt het.