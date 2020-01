Jan De Doncker volgt Ria Devos op in gemeenteraad Robby Dierickx

03 januari 2020

11u51 0 Kapelle-Op-Den-Bos Jan De Doncker uit Nieuwenrode is het nieuwe gemeenteraadslid voor oppositiepartij CD&V in Kapelle-op-den-Bos. Hij volgt gewezen schepen Ria Devos op. Zij kondigde in oktober haar afscheid in de gemeenteraad aan omdat ze “de verharding in de lokale politiek beu was”.

De Doncker is werf- en projectleider in de wegenbouw en zal gezien zijn professionele ervaring dan ook de gemeentelijke werken als oppositieraadslid nauw opvolgen. Ook wil hij zich als vader van drie jongvolwassenen richten op het jongerenbeleid van de gemeente. Op zijn eerste gemeenteraad zette hij meteen een punt op de agenda. Zo klaagde hij de slechte staat van de fietspaden in de Molenstraat aan.

“Toen op de vorige gemeenteraad gevraagd werd naar de stand van zaken in het dossier ‘Heraanleg Molenstraat’, antwoordde de bevoegde schepen dat de gemeente volop bezig is met de voorbereiding van dit dossier maar dat de uitvoering nog een tijdje op zich zal laten wachten door mogelijke onteigeningsprocedures. Alle begrip hiervoor. Beter de werken opstarten met een dossier dat in orde is dan later problemen te moeten oplossen.”

Dringende herstelling

Hij roept de gemeente wel op om dringend de slechtste stukken te herstellen aangezien er dagelijks honderden kinderen, tieners en volwassenen gebruik maken van de fietspaden. “Dit lijkt misschien een verloren kost gezien de beperkte periode waarvoor deze herstellingen zouden dienen, maar wij denken dat de veiligheid van onze schoolgaande kinderen belangrijker is dan de kost”, besluit De Doncker.