Jaar na dood Mathias (17) is herinrichting ‘zwart’ kruispunt eindelijk op komst Gemeente wil werken eind volgend jaar starten Robby Dierickx

05 december 2019

13u13 3 Kapelle-Op-Den-Bos Zaterdag is het een jaar geleden dat Mathias Dooms (17) om het leven kwam bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Oudstrijdersstraat met de Spoorwegstraat. Na een smeekbede van buren om het kruispunt veiliger te maken, maakt het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos er nu werk van. “De werken nemen jammer genoeg heel wat tijd in beslag”, zegt schepen Hilde De Keersmaeker.

Vrijdag 7 december 2018 om 16.10 uur: de toen 17-jarige Mathias Dooms fietst na schooltijd van het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos naar huis. Op het kruispunt van de Oudstrijdersstraat met de Spoorwegstraat slaat het noodlot toe. De jongeman wil de Spoorwegstraat oversteken, maar wordt daarbij gegrepen door een bus van De Lijn die vanuit de Oudstrijdersstraat de Spoorwegstraat wil indraaien. Mathias belandt onder de wielen en is op slag dood. Op de Lijnbus waren tientallen schoolkameraden van de 17-jarige Kapellenaar getuige van het ongeval.

Voor de buren kwam het ongeval evenwel niet als een verrassing. “Dit is het zwartste punt van Kapelle-op-den-Bos”, klonk het daags na de dood van Mathias. “Het was jammer genoeg wachten op een dodelijk ongeval. We vragen al jaren om een herinrichting. Tevergeefs …” Voor de buren was het ongeval het sein om de gemeente opnieuw aan te sporen om in actie te schieten.

Nog niets veranderd

Zaterdag is het exact één jaar geleden dat het ongeval plaatsvond. Vandaag ligt het kruispunt er echter nog steeds hetzelfde bij. Ondertussen zijn er wel vergevorderde plannen om het kruispunt veiliger te maken. “Het was het eerste punt op mijn persoonlijke agenda toen ik in januari schepen werd”, zegt Hilde De Keersmaeker (N-VA), schepen van Mobiliteit. “Ik had het kruispunt liever al eerder aangepakt, maar jammer genoeg neemt zo’n project heel wat tijd in beslag. Ondertussen hebben we binnen het schepencollege wel een visie over de herinrichting en die zullen we in januari overmaken aan het studiebureau dat verschillende mobiliteitsvraagstukken in onze gemeente moet oplossen. We hopen eind volgend jaar met de werken te starten. Wat er juist zal veranderen, zullen we de komende maanden bekendmaken.”

Eenrichtingsverkeer

In maart wordt de Spoorwegstraat onder handen genomen. “Er komt een nieuwe riolering en het wegdek wordt vernieuwd”, verduidelijkt De Keersmaeker. “Tijdens de werken aan het smalle gedeelte ter hoogte van het station zal er voor fietsers en voetgangers geen doorgang zijn. Omdat heel wat fietsende leerlingen van het Sint-Theresiacollege gebruik maken van de Spoorwegstraat, hebben we beslist om de omleiding via de Oudstrijdersstraat en de Kuiermansstraat te laten verlopen. Na afloop van de werken zal in de Spoorwegstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd worden. Er zal niet meer van de Kuiermansstraat tot aan de Spoorwegstraat gereden kunnen worden om het sluipverkeer tegen te gaan. De fietsenstalling zal wel nog vanuit beide richtingen bereikbaar zijn.”