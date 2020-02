Infrabel kondigt ongeziene massawerf aan: “30 kilometer lang en investering van 15 miljoen” Margo Koekoekx

28 februari 2020

16u39 0 Kapelle-Op-Den-Bos Er staan grootse werken op til aan de spoorweg tussen Mechelen en Dendermonde. Aangezien de Jan Bogaertsbruggen in Kapelle-op-den-Bos grondige werken vereisen en het al van de jaren ‘80 geleden is dat er nog grote werken waren aan de spoorlijn daar, maakt Infrabel van de gelegenheid gebruik: alles wat vervangen en gemoderniseerd moet worden zal de komende drie maanden aangepakt worden over een lengte van 30 kilometer. De werf loopt over 3 provincies en 5 gemeenten. Alles moet klaar zijn tegen de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang in Dendermonde.

Infrabel en de Vlaamse Waterweg pakken samen de twee Jan Bogaertsbruggen in Kapelle-op-den-Bos aan. “De Jan Bogaertsbruggen zijn een spoor- en wegbrug en beide zijn op een punt gekomen dat ze gemoderniseerd moeten worden”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. “Eerst werken we aan de spoorbrug. De brug voor het wegverkeer wordt later gefaseerd vernieuwd om het wegverkeer zo weinig mogelijk te hinderen. De systemen van de bruggen worden verdubbeld. Van zodra één systeem in storing ligt, kan het back-upsysteem overnemen en zo hinder vermijden. Qua uitzicht zullen de bruggen niet veranderen.”



“Ironisch genoeg slijt deze brug niet door veelvuldig gebruik maar net omdat ze amper 50 tot 60 keer per jaar opent. Het is te vergelijken met een oldtimer die te lang stilstaat en niet wil starten”, legt Baeken uit. Ter vergelijking: de Nijverheidsbrug in Puurs gaat wel 5.000 keer per jaar open.

24/7

De komende drie maanden wordt alles op alles gezet om zoveel mogelijk werk te verrichten op zo weinig mogelijk tijd. Er zal 24 uur op 24 gewerkt worden. “Dus ook 's nachts. Jammer maar helaas gaan buurtbewoners hier dus last van hebben. Al is dat niet overal tegelijk en zeker geen drie maanden aan een stuk. Zij zijn op de hoogte gebracht via bewonersbrieven. Als we de hinder voor de reiziger willen beperken tot de weekends en de vakantie zit er niets anders op.” Tijdens de werkweek zal het treinverkeer hier echter geen hinder van ondervinden. Enkel in de weekends en tijdens de volledige paasvakantie zal de spoorweg onderbroken zijn. Er worden vervangbussen voorzien in die perioden. Dat schema zal te raadplegen zijn op de website van de NMBS.



Het laatste werkweekend eindigt niet op zondag 24 mei, maar op zaterdag 23 mei. Dit omdat het zondag de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang is in Dendermonde. De treinen zullen dus rijden vanaf zondagochtend 24 mei.

Hallucinante cijfers

Dat de werken drie maanden zullen duren en zeer intensief zullen zijn zal niet verbazen bij volgende cijfers. Zo worden bijna 23 kilometer aan sporen, zo’n 40 kilometer bovenleiding, meer dan 26.000 dwarsliggers, ongeveer 20.000 ton kiezelsteentjes (ballast), 24 kilometer bekabeling en 85 seinen tijdens deze ongeziene massawerf vernieuwd. Een investering van meer dan 15 miljoen. De werf strekt zich uit over 30 kilometer en loopt van Mechelen door Kapelle-o/d-Bos, Londerzeel, Buggenhout tot Dendermonde. De kern van deze immense werf zijn de twee bruggen.

Voorbereidende werken ETCS

Omdat ze dan toch werken aan de spoorweg, maakt Infrabel meteen van de gelegenheid gebruik om voorbereidende werken uit te voeren voor het Europees Veiligheidssysteem ETCS. “Dit systeem garandeert een constante en volledige veiligheidsbewaking van een treinrit. Een belangrijk onderdeel van deze werf is de vervanging van 85 seinen. De bestaande seininrichting is nog analoog. Die wordt vervangen door een digitaal, computergestuurd systeem”, zegt Baeken. “Simpel gezegd kan je het vergelijken met een soort cruise control waarbij treinen en sporen met elkaar in verbinding staan. Momenteel is iets meer dan een kwart van ons Belgisch spoorwegennetwerk hiervan voorzien.”

Sporen uit jaren 80

“De laatste grote werken aan deze belangrijke reizigers- en goederelijn dateren van de jaren ‘80. De spoorinfrastructuur werd al die tijd wel goed onderhouden, maar is nu toch aan vervanging toe om veilig en stipt treinverkeer te kunnen blijven garanderen”, klinkt het bij Thomas Baeken.