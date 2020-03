In skikledij naar school omdat sneeuwklassen afgelast worden door coronavirus Robby Dierickx

12 maart 2020

13u54 15 Kapelle-Op-Den-Bos De laatstejaars van vrije basisschool De Kiem in Kapelle-op-den-Bos hebben donderdag een ludieke actie rond de afgelasting van hun sneeuwklassen gehouden. De twintig leerlingen kwamen in skikledij of met skiattributen naar school.

Woensdag beslisten de gemeente en de directies van de gemeentelijke en vrije basisscholen van Kapelle-op-den-Bos om de skireizen van volgende week te annuleren als gevolg van het coronavirus. Gemeentescholen ’t Mulderke en De Kei zouden woensdag naar de Savoie in Frankrijk vertrekken, vrije basisscholen De Pepel en De Kiem twee dagen later naar Tirol in Oostenrijk. Maar uiteindelijk werd beslist om alles af te gelasten. Daarmee volgen de directies en de gemeente het advies van de federale overheid op. Een domper voor de laatstejaars, die de skireis als soort afsluiter van hun carrière in de lagere school beschouwen.

In vrije basisschool De Kiem kozen de zesdejaars daarom voor een ludieke actie. Zo trokken ze in skikledij naar school. De ene daagde in skipak op, terwijl de andere een skibril en zelfs skistokken mee had.