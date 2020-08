Hitte op komst, dus wordt afval al vanaf 5 uur opgehaald Robby Dierickx

04 augustus 2020

13u10 4 Kapelle-Op-Den-Bos Het belooft heet te worden de komende dagen en daarom heeft afvalintercommunale Intradura beslist om het afval woensdag, donderdag en vrijdag al vanaf 5 uur op te halen. Inwoners van Kapelle-op-den-Bos, Wemmel en Grimbergen zetten hun vuilnisbakken en -zakken dus best de avond voordien buiten.

“Onze ophalers en chauffeurs moeten met de nodige veiligheidskledij zoals handschoenen en veiligheidsschoenen, zwaar werk uitvoeren”, klinkt het bij de afvalintercommunale. “Met zo’n warm weer is dat in de namiddag niet meer verantwoord. Als de hitte nog zou aanhouden, kan deze maatregel verlengd worden. De inwoners van de betrokken gemeenten houden best onze Facebook, website of de communicatiekanalen van onze gemeenten in de gaten. Zet dus best je afval de avond voordien al buiten. Zo ben je zeker dat jouw zak of doos op tijd buiten staat.”

Niet alleen de afvalophalers starten hun werkdag wat vroeger. Ook de kolkenspoelingen en de containerdienst beginnen de komende dagen om 5 uur.

