Heibel om ‘uitstapje’ van schepencollege naar Ardennen met gemeentegeld: “Meerjarenplanning kan je ook gewoon op het gemeentehuis maken” CD&V hekelt beslissing van meerderheid om 3.500 euro uit te geven aan tweedaagse Robby Dierickx

29 januari 2020

09u46 24 Kapelle-Op-Den-Bos 3.500 euro, zoveel gaf het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos in juni uit aan een tweedaagse in een kasteel in Namen om er de meerjarenplanning voor te bereiden. “Een uitstapje op kosten van de belastingbetaler terwijl het meerjarenplan ook op het gemeentehuis gemaakt kan worden”, fulmineert oppositiepartij CD&V. “We sliepen niet in het kasteel, maar in krappe kamers in een bijgebouw”, antwoordt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA).

“We krijgen nu al enige tijd van meerderheidspartijen N-VA en Groen te horen dat er geld gezocht moet worden en nu blijkt dat het schepencollege in juni samen met het managementteam op kosten van de gemeente op tweedaagse trok naar het ‘Domaine de Ronchinne’, een fabelachtig kasteel vlak bij Namen”, zegt voormalig burgemeester Edward De Wit, die deze legislatuur met CD&V op de oppositiebanken vertoeft. “Zo besliste de meerderheid een jaar geleden nog om de prijzen van de gemeentelijke speelpleinwerking te verdubbelen. Maar blijkbaar was er wel nog genoeg geld om in juni samen op stap te gaan naar de Ardennen. De totale kostprijs van de uitstap bedroeg maar liefst 3.482,50 euro, geld dat afkomstig is van de belastingbetaler. De besparingen op de speelpleinwerking werden zo onnuttig opgesoupeerd in de Ardennen.”

Burgemeester Renaat Huysmans is meteen duidelijk. “Dit was allesbehalve een plezierreisje”, reageert hij. “We hebben er voortdurend vergaderd over de opmaak van de meerjarenplanning en sliepen in krappe kamers in een bijgebouw van het kasteel. Voor deze tweedaagse, die nodig was om het meerjarenplan tijdig klaar te krijgen, namen alle leden van het schepencollege zelfs twee dagen verlof. De intentie om een seminarie buitenshuis te organiseren, werd al in 2018 geopperd en met instemming van het vorige bestuur.”

De totale kostprijs van de uitstap bedroeg maar liefst 3.482,50 euro, geld dat afkomstig is van de belastingbetaler. De besparingen op de speelpleinwerking werden zo onnuttig opgesoupeerd in de Ardennen Oppositieraadslid Edward De Wit

Lariekoek, vinden ze bij CD&V. “Toen wij in de meerderheid zaten, werden die besprekingen over de meerjarenplanning gewoon op het gemeentehuis gehouden”, aldus nog De Wit. “Wij waren steeds op tijd klaar en moesten daarvoor zeker niet in een of ander hotel in Wallonië vergaderen op kosten van de inwoners van Kapelle-op-den-Bos. Dat we met een seminarie buitenshuis ingestemd zouden hebben, is een grove leugen. De nieuwe meerderheid heeft het bedrag op de begrotingswijziging van 2019 ingeschreven.”

We vonden het belangrijk om onze volledige focus te houden op de opmaak van het meerjarenplan in plaats van het tussen de soep en de patatten te doen Burgemeester Renaat Huysmans

Volgens huidig burgemeester Huysmans komt er sinds deze legislatuur veel meer bij de opmaak van zo’n meerjarenplanning kijken. “Je mag dat absoluut niet vergelijken met het verleden. Door de invoering van de beheers- en beleidscyclus (BBC) voor lokale besturen zijn er veel meer voorwaarden aan verbonden. Aangezien ikzelf en de vier schepenen nog andere professionele activiteiten hebben, achtten we het noodzakelijk om ons even af te zonderen, samen met de vijf leden van het managementteam. We vonden het belangrijk om onze volledige focus te houden op de opmaak van het meerjarenplan in plaats van het tussen de soep en de patatten te doen.”

Opnieuw doen

“Het is ook dankzij die tweedaagse dat we een goede basis voor de meerjarenplanning konden leggen en dat we uiteindelijk ook op tijd klaar geraakten”, gaat Huysmans verder. “In ons plan staan nu ook enkele prioritaire doelstellingen, wat bij de vorige meerderheden nooit het geval was. Het is dan ook laag bij de grond dat CD&V aanhaalt dat het om een plezierreisje zou gaan. Moesten we opnieuw voor deze uitdaging staan, zouden we het op dezelfde manier doen. Dit bestuur kiest voor overleg en participatie, ook met haar personeel.”