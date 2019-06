Half jaar na intrede in gemeenteraad neemt Lise Van Delm (24) al afscheid van zitje Combinatie studies, werk en gemeentepolitiek te zwaar voor Groen-raadslid Robby Dierickx

24 juni 2019

17u01 0 Kapelle-Op-Den-Bos In januari legde ze voor het eerst de eed als gemeenteraadslid af, maar een half jaar later is het verhaal van Lise Van Delm (24) in de gemeentepolitiek al afgelopen. Het raadslid van meerderheidspartij Groen had de combinatie tussen studeren in Brussel, werken in Antwerpen en zetelen in de gemeenteraad wat onderschat. Nu zet ze dus een stap terug. Yves Rousseaux is haar vervanger.

Lise Van Delm is al een tijdje politiek geëngageerd voor Groen. Zo is ze medeoprichtster van Jong Groen Stu Antwerpen, was ze vier jaar bestuurslid in de Politieke Raad en was ze de stuwende kracht achter verschillende activiteiten van Groen. In de loop van vorig jaar besloot ze dan ook om een nieuwe stap te zetten: deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 in Kapelle-op-den-Bos. “Het leek dan ook de logische volgende stap in mijn politiek engagement”, aldus de 24-jarige Van Delm. Ze werd meteen verkozen en belandde begin dit jaar als jongste verkozene in de gemeenteraad.

“Maar nu blijkt de combinatie studeren, werken en gemeentepolitiek toch te zwaar. Ik werk in Antwerpen en studeer in Brussel. Het was een moeilijke beslissing, maar na veel wikken en wegen, en talloze gesprekken met familie en vrienden heb ik de knoop dan toch doorgehakt om als raadslid een stapje opzij te zetten. Ik vind het namelijk belangrijk dat iemand het team kan versterken en dat die steeds op de vergaderingen en de vele evenementen in onze mooie gemeente aanwezig kan zijn.”

Yves Rousseaux, die tijdens de vorige legislatuur al gemeenteraadslid was, volgt Lise Van Delm nu op bij de meerderheidspartij.