Graven overwoekerd door onkruid: “Vechten tegen de bierkaai” Robby Dierickx

27 juni 2019

08u17 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het achterste gedeelte van de begraafplaats van Kapelle-op-den-Bos ligt er dezer dagen niet al te netjes bij. Het onkruid maakt sommige graven haast onzichtbaar, tot ongenoegen van oppositieraadslid Dirk Hermans (proKA). Bevoegd schepen Lena Ghysels (N-VA) zegt dat de gemeente er alles aan doet om het onkruid overal weg te krijgen. “Maar het is vechten tegen de bierkaai.”

“In het verleden lagen de drie begraafplaatsen van de gemeente er – mede dankzij de inzet van onder andere sociale tewerkstelling zoals intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen - steeds netjes bij, maar dat is nu verre van het geval”, merkt Dirk Hermans op. “Vooral het achterste gedeelte van de begraafplaats in het centrum van Kapelle-op-den-Bos is een serieuze klap in het gezicht van de nabestaanden. De graven zijn er overwoekerd door grassen en onkruid. Ik vraag de gemeente dan ook om actie te ondernemen en prioriteit te geven aan de kerkhoven.”

Schepen voor Begraafplaatsen Lena Ghysels beseft dat het onkruid op bepaalde plaatsen hoog staat. “Maar het is vechten tegen de bierkaai”, antwoordt ze. “De Technische Dienst werkt bijzonder hard, maar de ploegen kunnen niet overal tegelijk zijn. Ze zullen hier zeker werk van maken. Het is een beetje jammer dat de oppositie ons hier op pakt, want de diensten leveren wel goed werk.”