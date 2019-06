Globaal mobiliteitsplan moet schoolomgevingen autoluwer maken Oppositiepartij ProKA vindt dat schepencollege te lang talmt om maatregelen te nemen Robby Dierickx

03 juni 2019

17u10 1 Kapelle-Op-Den-Bos Om de schoolomgevingen veiliger te maken, werkt het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos momenteel achter de schermen aan de opmaak van een globaal mobiliteitsplan. Daarbij wil men het verkeer rond de scholen zo veel mogelijk weren. Oppositiepartij ProKA vindt dat de gemeente te lang talmt en vraagt nu al een ingreep rond kleuterschool ’t Kiezeltje, maar dat ziet het college niet zitten.

De omgeving rond het Sint-Theresiacollege in de Veldstraat, het kruispunt van de Oudstrijdersstraat met de Spoorwegstraat ter hoogte van kleuterschool ’t Kiezeltje, de buurt rond VBS De Kiem in de Mechelseweg en de omgeving van VBS De Pepel aan de kerk: dat zijn de vier zones die van het schepencollege topprioriteit krijgen bij de opmaak van het globaal mobiliteitsplan. “Daarbij zullen we bekijken hoe we de schoolomgevingen zo autoluw en dus ook zo veilig mogelijk kunnen maken”, zegt mobiliteitsschepen Hilde De Keersmaeker (N-VA). “We zullen daarbij waarschijnlijk niet de meest aantrekkelijke beslissingen moeten nemen, want sommige straten zullen alleen voor plaatselijk verkeer toegankelijk zijn, terwijl andere mogelijk eenrichtingsstraten worden. Maar we moeten ingrijpen. Onze relatief kleine gemeente telt een enorme scholengemeenschap en we willen de veiligheid van de schoolgaande kinderen garanderen.”

Oppositiepartij ProKA stelt de werking van de meerderheid echter in vraag. Zeker nadat vorige week tijdens de gemeenteraad een voorstel van de partij tot het autoluw maken van de omgeving van kleuterschool ’t Kiezeltje weggestemd werd door de meerderheid. “We vroegen een studie voor een nieuwe wandel- of toegangsweg vanaf de Hoogveldseweg tot aan de achterkant van de school”, zegt gemeenteraadslid Dirk Robberechts, die bij de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) werkt. “Door een Kiss&Ride-zone te openen, kunnen de kinderen vervolgens veilig tot aan de schoolpoort wandelen. Als van de 150 kleuters honderd auto’s ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds de Ouderstrijdersstraat kunnen vermijden, halen we een pak verkeersonveiligheid weg. Het voorstel was de meerderheid erg genegen, maar een goedkeuring kon er niet van af. Jammer, want ik vind dat elk positief voorstel een kans verdient, maar de meerderheid denkt er voorlopig anders over.”

Lappendeken

Volgens schepen De Keersmaeker wordt het voorstel van ProKA wel degelijk meegenomen in de opmaak van het mobiliteitsplan. “Maar de oppositie maakt er blijkbaar een wedstrijd van om elke gemeenteraad een punt rond verkeersveiligheid op de agenda te zetten en vraagt vervolgens de goedkeuring. Als we dat telkens toestemmen, creëren we een lappendeken zonder gestructureerde visie. Wij kiezen nu voor een globale aanpak. Iets waar de vorige meerderheid, waartoe ook ProKA (toen nog sp.a, red.) behoorde, niet voor koos. Het is dus wat jammer dat ze nu – amper vijf maanden na de installatie van de nieuwe meerderheid – al zo hard op verkeersveiligheid hameren terwijl er de voorbije jaren amper aandacht voor was.”

Behalve het globale mobiliteitsplan werkt het schepencollege samen met buurgemeenten Meise en Londerzeel aan een route voor zwaar verkeer. De schepen verwacht dat beide plannen in de loop van dit jaar klaar zullen zijn.