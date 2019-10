Gewezen schepen Ria Devos neemt geheel onverwacht afscheid van gemeenteraad: “De politiek wordt té hard. Dat doet me pijn” Na 19 jaar in de gemeentepolitiek is ze het bewust aantasten van menselijke integriteit beu Robby Dierickx

22 oktober 2019

12u09 1 Kapelle-Op-Den-Bos De 65-jarige Ria Devos (CD&V), die al negentien jaar in de gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos zetelt en er zes jaar schepen was, heeft maandagavond totaal onverwacht afscheid genomen van de lokale politiek. De reden? De ‘verharding’ in de politieke wereld. “Het bewust aantasten van de menselijke integriteit kwetst me zo hard dat ik niet meer verder wil”, aldus Ria Devos.

37 jaar geleden zette Ria Devos haar eerste stappen in de lokale politiek in Kapelle-op-den-Bos. In 2000 geraakte ze voor het eerst verkozen en kreeg ze een plekje in de gemeenteraad. In de vorige legislatuur was Devos schepen van onder meer Cultuur en Erfgoed. “Sinds mijn eerste dag in de gemeenteraad wilde ik via mijn politiek mandaat de idealen waarmee ik opgroeide invullen”, vertelt Devos. “In dienst staan van de gemeenschap, aandacht voor mensen die het minder getroffen hadden, de uitbouw van een cultuurbeleid dat mensen verheft, het bestuderen en ontsluiten van het Kapels erfgoed en een schitterend vredesproject zijn realisaties waar ik mijn hart en ziel heb ingestoken.”

Het bewust aantasten van de menselijke integriteit kwetst me zeer. Terwijl de roddeltantes vroeger achter hun raam bleven zitten, gooien misnoegde inwoners nu alles open en bloot op Facebook. Sommige reacties hebben me slapeloze nachten bezorgd. Daarnaast kreeg ik de voorbije zes jaar als schepen van zowat iedereen vriendelijke blikken, maar nu ik op de oppositiebanken zit, kijken diezelfde mensen straal naast je. En dat terwijl ik als persoon niet veranderd ben Ria Devos

Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar belandde CD&V in de oppositie en moest Devos bijgevolg haar schepensjerp afstaan om een plaatsje op de oppositiebanken in te nemen. Ze liet haar partijgenoten begin dit jaar weten dat ze eind 2021 de fakkel aan jongeren zou doorgeven. Maar uiteindelijk besloot ze om nu – twee jaar vroeger dan gepland – al afscheid te nemen van de lokale politiek. Maandagavond diende ze totaal onverwacht haar ontslag in tijdens de gemeenteraad. “Het is een weloverwogen beslissing om de gemeenteraad nu al vaarwel te zeggen”, verduidelijkt Devos.

Roddeltantes

“Ik ben ontzettend dankbaar om wat ik heb mogen betekenen voor mijn gemeente en wat ik ‘inhoudelijk’ heb kunnen verwezenlijken, maar ik beken dat ik de laatste tijd aan het vervreemden ben van het hedendaagse politieke discours. De ‘verharding’ doet mij haast fysiek pijn. Het bewust aantasten van de menselijke integriteit kwetst me zeer. Terwijl de roddeltantes vroeger achter hun raam bleven zitten, gooien misnoegde inwoners nu alles open en bloot op Facebook. Sommige reacties hebben me slapeloze nachten bezorgd. Daarnaast kreeg ik de voorbije zes jaar als schepen van zowat iedereen vriendelijke blikken, maar nu ik op de oppositiebanken zit, kijken diezelfde mensen straal naast je. En dat terwijl ik als persoon niet veranderd ben. De voorbije weken stelde ik me dan ook de vraag of ik dit nog wel wilde en nu heb ik beslist om definitief met gemeentepolitiek te stoppen.”

Trouwe kiezers

“Of ik met pijn in het hart stop? Niet echt. Ik voel me bevrijd. Uiteraard is het wat jammer voor mijn trouwe kiezers dat ik nu al de fakkel doorgeef, maar na 37 jaar voor de partij te hebben gewerkt, was het nu het ideale moment om te stoppen. Al zal ik me achter de schermen wel nog inzetten voor de christendemocraten.”

Ria Devos geeft nog aan dat ze haar idealen vanaf nu buiten de politiek voort wil zetten. “Cultuurbeleving, historisch erfgoedonderzoek, kunst en spiritualiteit zullen mijn engagementen blijven in mijn leven na de politiek”, besluit ze.

CD&V-voorzitter Jan De Doncker volgt Ria Devos op in de Kapelse gemeenteraad.

