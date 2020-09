Gemeenteraad keurt pakket ondersteunende maatregelen voor verenigingen goed Robby Dierickx

02 september 2020

12u16 1 Kapelle-Op-Den-Bos De gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos heeft maandag een reeks ondersteunende maatregelen voor verenigingen tijdens deze coronacrisis goedgekeurd. Zo worden alle inkomsten van gemeentelijke activiteiten aan een subsidiepot voor de verenigingen toegevoegd.

“De meeste verenigingen uit onze gemeente zijn relatief klein en hebben weinig reserves”, zegt schepen Lena Ghysels (N-VA). “Desondanks hebben veel vrijwilligers uit het verenigingsleven geholpen bij onze #KapelleHelpt. Zo gaven ze het beste van zichzelf tijdens een virtueel concert, maakten ze mondmaskers, brachten ze muziek in de straat uit dankbaarheid voor mensen van de zorg en zorgden ze voor digitale vrijetijds- en bewegingstips. Daarom vinden we het belangrijk als lokaal bestuur om jeugd-, sport- en cultuurverenigingen optimaal te ondersteunen in deze zware tijden en willen we hen tegelijkertijd ook toekomstperspectief kunnen bieden.”

Extra inspanningen

Maandagavond werd dan ook een reeks extra inspanningen voor het verenigingsleven goedgekeurd tijdens de gemeenteraad. Zo kunnen verenigingen gratis gebruik maken van openbare buitenplekken voor het organiseren van hun activiteiten en wordt hun eerste grote publieke activiteit extra in de verf gezet. Bij de toekenning van de jaarlijkse werkingssubsidies wordt flexibiliteit toegepast en bovenop die subsidie krijgen ze nog een extra bonus. Daarnaast gaat de opbrengst van gemeentelijke activiteiten naar een subsidiepot ter ondersteuning van de verenigingen. Dat gebeurde al met de coronavriendelijke drive-inmovies van afgelopen weekend. Elke vereniging krijgt ook een bon ter waarde van 100 euro.

“Voor de correcte verdeling van de middelen uit het Vlaams Noodfonds – goed voor 96.000 euro - wordt een bevraging gedaan bij de Kapelse verenigingen. Hierin wordt ook gevraagd hoe ze de coronaperiode ervaren. Daarmee willen we de verenigingen ook op lange termijn helpen”, besluit schepen Ghysels.