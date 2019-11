Gemeenteraad keurt nieuwe beginselverklaring ‘diervriendelijke gemeente’ goed Robby Dierickx

26 november 2019

13u38 0 Kapelle-Op-Den-Bos De gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos heeft maandagavond het voorstel van proKA-raadslid Else Vanden Broeck om de beginselverklaring ‘diervriendelijke gemeente’ opnieuw te onderschrijven goedgekeurd. Zo zal voortaan onder meer alleen geluidsarm vuurwerk goedgekeurd worden.

De voorbije jaren leverde de gemeente al heel wat inspanningen qua dierenwelzijn, maar in mei dit jaar werd het label ‘diervriendelijke gemeente’ vernieuwd, waardoor er ook tal van nieuwigheden zijn. Daarom vroeg oppositieraadslid Else Vanden Broeck de gemeenteraad om de nieuwe beginselverklaring te onderschrijven. De voltallige gemeenteraad ging akkoord met het voorstel. Daarmee engageert de gemeente zich om vernieuwde huisdierstickers aan te bieden zodat hulpdiensten weten of er huisdieren aanwezig zijn in een woning en zullen de inwoners op regelmatige basis informatie krijgen over dierenwelzijn. Daarnaast zal de gemeente ook de Vlaamse regelgeving inzake vuurwerk opvolgen. Met andere woorden: het gemeentebestuur zal alleen toestemming geven voor geluidsarm vuurwerk.

“De knallen van traditioneel vuurwerk maken een geluid van 170 decibel”, weet Else Vanden Broeck. “Bij geluidsarm vuurwerk ligt de maximumgrens echter op 85 decibel. Dit zijn volumes die mens en dier gewend zijn en waarvan huisdieren zeker niet in paniek slaan.”