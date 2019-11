Gemeentelijke website in nieuw jasje RDK

04 november 2019

14u14 1 Kapelle-Op-Den-Bos Nu de gemeente en het OCMW één zijn geworden, heeft het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos beslist om de gemeentelijke website in een nieuw jasje te steken. De nieuwe site is overzichtelijker voor de bezoekers.

“Een nieuwe organisatie vraagt om een vernieuwde huisstijl en een opfrissing van onze communicatiekanalen”, zegt algemeen directeur Siebe Ruykens. “Daarom hebben we er ook voor gekozen om de lancering van het nieuwe organogram te laten samenvallen met het lanceren van onze gloednieuwe gemeentelijke website en met de introductie van drie bijkomende kleuren in de gemeentelijke huisstijl. Het vertrouwde logo blijft behouden voor de algemene communicatie en de ondersteunende diensten. De overige afdelingen krijgen elk het gekende logo met een eigen accentkleur.”

Afdelingskleur

“Die nieuwe kleuren vind je niet alleen terug in het vernieuwde Infokanaal, ze zijn ook verwerkt in de gloednieuwe gemeentelijke website”, vult communicatieschepen Lena Ghysels (N-VA) aan. “Aan alle uitgaande communicatie wordt voortaan een afdelingskleur gekoppeld. Of het nu om brieven, affiches of e-mails gaat: aan de kleur op het document kan je zien van welke cluster de info afkomstig is.”

In een volgende fase wordt ook in het administratief centrum geïnvesteerd. Zo wordt de lokettenzaal van burgerzaken heringericht en zal er een snelloket gebouwd worden.