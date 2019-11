Gemeente zoekt manier om kosten van uitbating De Druppelteen beheersbaar te houden Robby Dierickx

26 november 2019

08u37 0

De gemeentebesturen van Kapelle-op-den-Bos en Willebroek hebben de samenwerking in de projectvereniging WIKA, die de uitbating van zwembad De Druppelteen beheert, met een periode van zes jaar verlengd. Er wordt wel gezocht naar een manier om de kosten voor de uitbating van het zwembad beheersbaar te houden.

De twee gemeenten zullen de komende zes jaar vijftig procent van de kosten – met een maximum van 198.000 euro per jaar voor de gemeente Willebroek - voor hun rekening nemen. Dat maximumbedrag voor Willebroek was in het verleden ook al het geval. “We kwamen ook overeen dat we op zoek gaan naar mogelijkheden om de inkomsten te verhogen en de uitgaven terug te dringen om zo de kosten van de uitbating van het zwembad beheersbaar te houden”, zeggen schepen van Financiën Geert Van de Voorde en burgemeester Renaat Huysmans (beiden N-VA), die namens Kapelle-op-den-Bos de onderhandelingen voerden.