Gemeente wil busvervoer voor leerlingen en senioren niet langer zelf organiseren, maar heeft alternatief klaar Robby Dierickx

12 september 2019

13u51 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos gaat het busvervoer voor schoolgaande kinderen, senioren en marktgangers niet langer zelf organiseren. De gemeente heeft immers beslist om geen nieuwe bus aan te kopen. Er werden wel alternatieven uitgewerkt, die binnen twee weken aan de commissie voorgesteld worden.

Het vorige schepencollege, bestaande uit CD&V en sp.a, besliste vorig jaar om de versleten gemeentelijke bus te vervangen door een nieuw exemplaar. Maar de aankoop ging uiteindelijk niet door. Het huidige schepencollege (Groen en N-VA) laat nu weten dat er helemaal geen nieuwe bus meer komt. “Maar hoe gaat de gemeente de schoolgaande leerlingen, de senioren en de marktgangers dan vervoeren?”, vraagt Dirk Hermans van oppositiepartij proKA zich af.

“Als gemeente vonden we het onverantwoord om 160.000 euro uit te geven aan de aankoop van een nieuwe bus, die vervolgens nog eens bestuurd moet worden door werknemers van de technische dienst”, reageert burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). “Daardoor kunnen zij hun kerntaken – onder meer het groenonderhoud – niet naar behoren uitvoeren. Momenteel huren we een bus, maar we hebben ondertussen al enkele structurele oplossingen gevonden. Die zullen we op maandag 23 september aan de bevoegde commissie voorleggen.”